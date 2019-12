Định cấm Huawei, Thủ tướng Anh vẫn dùng điện thoại hãng này để selfie

Sau cuộc phỏng vấn trong chương trình phát thanh “This Morning” của đài ITV, máy quay của chương trình đã ghi lại khoảnh khắc ông Johnson dùng điện thoại Huawei P20 Pro màu xanh tím chụp ảnh selfie với 2 người dẫn chương trình.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chụp selfie cùng 2 người dẫn chương trình bằng điện thoại Huawei trong chương trình “This Morning” của đài ITV. Ảnh: Twitter/JohnStevens

Trước đó, hôm 4/12, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Johnson nói rằng Anh có thể tiếp bước một số đồng minh về an ninh quốc tế, hạn chế hoặc cấm các sản phẩm của công ty Trung Quốc trong kế hoạch phát triển mạng 5G.

Người phát ngôn của chính quyền Anh cũng như đại diện công ty Huawei từ chối bình luận về vụ việc.

Huawei đã trở thành tâm điểm trong chính sách thương mại và an ninh của Mỹ và châu Âu, khi Mỹ đe dọa sẽ “trả đũa” bất kỳ chính phủ nào cho phép thiết bị của Trung Quốc tham gia vào phát triển công nghệ mạng 5G.

Bloomberg News đưa tin, vào hồi tháng 10, Anh hoãn đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước sử dụng thiết bị của Huawei hay không, cho đến sau cuộc bầu cử ngày 12/12.

“Tôi không muốn đất nước có thái độ thù địch với đầu tư nước ngoài một cách không cần thiết”, ông Boris Johnson tuyên bố trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO.

“Mặt khác, chúng ta không thể gây phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia, không thể làm ảnh hưởng đến khả năng hợp tác với các đối tác an ninh Five Eyes (Five Eyes là một liên minh tình báo, gồm 5 nước: Australia, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Mỹ - ND) và đó sẽ là tiêu chí chính để chúng tôi đưa ra quyết định”, Thủ tướng Anh cho biết.

Trong khi 3 nước New Zealand, Australia và Mỹ đã cấm thiết bị của Huawei thì Canada và Anh vẫn chưa đưa ra quyết định./.