Trong một thông báo ngày 21/11, cơ quan kiểm soát không lưu Skeyes tại Bỉ cho biết, họ dự kiến ​​sẽ sẽ không thể cung cấp các dịch vụ kiểm soát không lưu thông thường tại các sân bay của Bỉ và trong không phận thuộc trách nhiệm của mình từ 7h sáng đến 9h tối ngày 23/11 do thiếu nhân viên.

Sân bay Brussels, Bỉ (Ảnh: Skytrax)

Trong thời gian đó, hoạt động giao thông hàng không chỉ duy trì các dịch vụ tối thiểu thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp và các chuyến bay quan trọng về an toàn khác.

Sân bay Brussels cho biết các hãng hàng không sẽ liên hệ trực tiếp với hành khách bị ảnh hưởng để thông báo cho họ về các lựa chọn, đồng thời thông báo về việc hủy chuyến bay sẽ được đăng tải trên trang web của sân bay.

Hãng hàng không Brussels Airlines bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về điều mà họ mô tả là thông báo quá muộn. Theo truyền thông địa phương, hãng hàng không này cho biết thông báo vào phút chót sẽ gây khó khăn đặc biệt cho các hãng hàng không, sân bay và các đối tác vận hành trong việc chuẩn bị đầy đủ và giảm thiểu tác động đến hành khách.

Ba công đoàn lớn của Bỉ đã kêu gọi một cuộc biểu tình toàn quốc tại Brussels vào 23/11 để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ liên bang. Những tháng gần đây, Bỉ đã chứng kiến nhiều đợt đình công nhằm phản đối nỗ lực của chính phủ trong việc tiết kiệm 10 tỷ euro trong vài năm tới, với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách cao của nước này.