Đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc bay sang Triều Tiên biểu diễn

Ngày 31/3, một nhóm các nhạc sĩ và nghệ sĩ của Hàn Quốc đã lên đường tới Triều Tiên để tham gia biểu diễn tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các quan chức hai miền Triều Tiên tuần trước đã nhất trí, để đoàn nghệ sĩ của Hàn Quốc, gồm khoảng 190 thành viên, lưu diễn tại Bình Nhưỡng trong 4 ngày.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn nghệ thuật Triều Tiên tối 8/2 tại thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Những gương mặt nổi bật trong số các nghệ sĩ trong chương trình giao lưu văn hóa này có huyền thoại nhạc pop Cho Yong-pil hay ca sĩ Seohyun của nhóm nhạc thần tượng lừng danh Hàn Quốc Girls' Generation.

Tháng trước, ca sĩ Seohyun từng biểu diễn cùng với dàn nhạc của Triều Tiên tại thủ đô Seoul. Khi đó, ca sĩ này đã thể hiện ca khúc kêu gọi tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Lần gần đây nhất đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc biểu diễn tại Triều Tiên là vào tháng 11/2007.

Theo Thời báo New York (The New York Times), việc Bình Nhưỡng "trải thảm đỏ" mời nghệ sĩ Hàn Quốc đến biểu diễn là một động thái đầy bất ngờ, bởi Triều Tiên trước đây từng tìm kiếm các biện pháp cấm cản người dân tiếp cận với nghệ thuật, phim ảnh Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên đang thúc đẩy bầu không khí hòa giải trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến được tổ chức vào 27/4./.

