Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17/11, doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh số bán lẻ cơ bản, không bao gồm ô tô, xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, tăng 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,4% của các nhà kinh tế. Số liệu tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng, cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì tương đối vững chắc khi nền kinh tế bước vào quý IV.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm thu nhập. Giới phân tích nhận định, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục đẩy lạm phát tăng nhanh hơn tiền lương, làm suy giảm sức mua của các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. Theo các chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng đang phải điều chỉnh ngân sách, cắt giảm một số khoản mua sắm để ứng phó với chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Dù vậy, sức mua duy trì ổn định đã khiến các nhà kinh tế điều chỉnh triển vọng tăng trưởng Mỹ theo hướng tích cực hơn. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nâng dự báo tăng trưởng GDP quý IV lên 2,4% tính theo tốc độ quy đổi cả năm, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi đó, giá nhập khẩu tăng mạnh hơn dự kiến tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường tài chính hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và có thể tiếp tục nâng lãi suất vào đầu năm tới.