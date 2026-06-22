Đội chuyên viên Iran tiếp tục ở lại Thụy Sĩ, sẽ đàm phán xuyên tuần

Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, sau 18 giờ thảo luận căng thẳng với phái đoàn Mỹ tại Burgenstock, Thụy Sĩ, phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf dẫn đầu, sáng nay (22/6) đã lên đường về nước. Tuy nhiên, một đội làm việc kỹ thuật của Iran vẫn ở lại Burgenstock để tiếp tục nhiệm vụ.

Dự kiến, đội kỹ thuật sẽ có các cuộc thảo luận xuyên suốt tuần với các đại diện Mỹ về những nội dung đã thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf đã về nước sau đàm phán tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif, người đã có mặt trực tiếp ở Burgenstock để hỗ trợ đàm phán, tuyên bố rằng vòng đàm phán đầu tiên Mỹ - Iran, đã diễn ra thành công. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, ông Sharif khẳng định các cuộc thảo luận được tiến hành trong bầu không khí tích cực và xây dựng, thu được kết quả đáng khích lệ, bao gồm thỏa thuận về một lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận cuối cùng, thành lập một Ủy ban Cấp cao về giám sát đàm phán và khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng ra tuyên bố xác nhận và hoan nghênh việc đạt được tiến triển trong vòng thương lượng đầu tiên giữa Washington và Tehran tại Burgenstock. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết một lộ trình đã được thống nhất, tạo điều kiện cho việc nối lại ngay lập tức các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên.

Liên quan các nội dung đàm phán, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei sáng nay (22/6) cho biết hai bên đã có một trao đổi ngắn về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức Iran khẳng định đây không phải là đàm phán chính thức. Vấn đề hạt nhân vẫn chưa thực sự được thảo luận.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo các cuộc đàm phán tại Burgenstock đã đạt được tiến triển lớn trong vấn đề ngừng bắn ở Lebanon. Đồng thời, lệnh cấm xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Iran cũng được dỡ bỏ, một số tài sản bị đóng băng của Iran được gỡ phong tỏa. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Mỹ và các nhà trung gian xác nhận.