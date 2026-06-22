English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội chuyên viên Iran tiếp tục ở lại Thụy Sĩ, sẽ đàm phán xuyên tuần

Thứ Hai, 18:19, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy nhiên, nhóm làm việc kỹ thuật tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới thỏa thuận cuối cùng.  

 

Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, sau 18 giờ thảo luận căng thẳng với phái đoàn Mỹ tại Burgenstock, Thụy Sĩ, phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf dẫn đầu, sáng nay (22/6) đã lên đường về nước. Tuy nhiên, một đội làm việc kỹ thuật của Iran vẫn ở lại Burgenstock để tiếp tục nhiệm vụ.

Dự kiến, đội kỹ thuật sẽ có các cuộc thảo luận xuyên suốt tuần với các đại diện Mỹ về những nội dung đã thống nhất. 

Doi chuyen vien iran tiep tuc o lai thuy si, se dam phan xuyen tuan hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf đã về nước sau đàm phán tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif, người đã có mặt trực tiếp ở Burgenstock để hỗ trợ đàm phán, tuyên bố rằng vòng đàm phán đầu tiên Mỹ - Iran, đã diễn ra thành công. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, ông Sharif khẳng định các cuộc thảo luận được tiến hành trong bầu không khí tích cực và xây dựng, thu được kết quả đáng khích lệ, bao gồm thỏa thuận về một lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận cuối cùng, thành lập một Ủy ban Cấp cao về giám sát đàm phán và khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng ra tuyên bố xác nhận và hoan nghênh việc đạt được tiến triển trong vòng thương lượng đầu tiên giữa Washington và Tehran tại Burgenstock. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết một lộ trình đã được thống nhất, tạo điều kiện cho việc nối lại ngay lập tức các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên.

Liên quan các nội dung đàm phán, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei sáng nay (22/6) cho biết hai bên đã có một trao đổi ngắn về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức Iran khẳng định đây không phải là đàm phán chính thức. Vấn đề hạt nhân vẫn chưa thực sự được thảo luận.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo các cuộc đàm phán tại Burgenstock đã đạt được tiến triển lớn trong vấn đề ngừng bắn ở Lebanon. Đồng thời, lệnh cấm xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Iran cũng được dỡ bỏ, một số tài sản bị đóng băng của Iran được gỡ phong tỏa. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Mỹ và các nhà trung gian xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn
Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran vừa thông báo các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ, đã đạt tiến triển lớn.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran vừa thông báo các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ, đã đạt tiến triển lớn.

Đột phá mới về Lebanon trong đàm phán Mỹ - Iran
Đột phá mới về Lebanon trong đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Mỹ và Iran đã đạt tiến triển trong các cuộc trao đổi ở Thụy Sĩ ngày 22/6, trong đó, nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao và cơ chế nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon.

Đột phá mới về Lebanon trong đàm phán Mỹ - Iran

Đột phá mới về Lebanon trong đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Mỹ và Iran đã đạt tiến triển trong các cuộc trao đổi ở Thụy Sĩ ngày 22/6, trong đó, nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao và cơ chế nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon.

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm tại Thụy Sĩ
Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm tại Thụy Sĩ

VOV.VN - Vòng đàm phán đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc sáng 22/6 tại Thụy Sĩ, với một bản tuyên bố chung về một lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm tại Thụy Sĩ

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm tại Thụy Sĩ

VOV.VN - Vòng đàm phán đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc sáng 22/6 tại Thụy Sĩ, với một bản tuyên bố chung về một lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán
Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán, hãng tin Axios đưa tin ngày 19/6.

Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán

Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán, hãng tin Axios đưa tin ngày 19/6.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”
Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ