Tham dự Đối thoại, về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, về phía Ấn Độ có Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Các đại biểu tham dự hội nghị 2+2 Nhật Bản - Ấn Độ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng trở nên nghiêm trọng, bốn vị Bộ trưởng đã tái khẳng định nhận thức cho rằng với tư cách là “Đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt”, Nhật Bản và Ấn Độ cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì và củng cố một trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên thượng tôn pháp luật. Bộ trưởng Motegi nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế ngày càng trở nên khó đoán định, Nhật Bản và Ấn Độ cần đóng vai trò như “chiếc mỏ neo” duy trì sự ổn định khu vực, đặc biệt là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề như hợp tác hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP), hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với nhau.

Nhật - Ấn cũng xác nhận tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kiên cường và thịnh vượng là điểm chung giữa sáng kiến ​​"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP) phiên bản nâng cao, do Nhật Bản công bố vào tháng 5 vừa qua, với "Sáng kiến ​​Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" (IPOI) và sáng kiến ​​"MAHASAGAR" của Ấn Độ.

Bốn vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh lại sự phản đối đối với mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc sự cưỡng ép. Nhật Bản và Ấn Độ cũng nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác nhằm duy trì trật tự trên biển, trong đó bao gồm việc đảm bảo sự ổn định của các tuyến đường hàng hải.

Bốn vị Bộ trưởng đã đạt được sự thống nhất về hợp tác an ninh - quốc phòng với 7 điểm như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các hoạt động huấn luyện chung đa tầng nấc, cả ở cấp độ song phương và đa phương, thúc đẩy việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng các thao trường tại Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác song phương về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa lực lượng hải quân và các cơ quan an ninh hàng hải hai nước…