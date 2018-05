Đối thoại với Triều Tiên, Mỹ không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc

Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đã xác định được thời điểm và địa điểm cho cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều, nhưng ông Trump cũng không quên xoa dịu mối lo ngại của đồng minh Hàn Quốc về việc tiếp tục duy trì quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Mỹ trấn an đồng minh Hàn Quốc trước khi gặp Triều Tiên. Ảnh: AP

Ngày 4/5, Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ-Triều có thể diễn ra trong những tuần tới. Khu vực Phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cùng Singapore có thể là một trong những lựa chọn hàng đầu diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này bày tỏ mong muốn cuộc gặp sẽ diễn ra tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, nhưng ông cũng nhấn mạnh, Singapore có thể là một lựa chọn. Nhà Hòa bình tại khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên cũng là nơi tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều vào tháng trước

Với hàng loạt thiện chí của các bên đưa ra, đặc biệt là thông tin về việc Triều Tiên thả tự do cho 3 công dân Mỹ đang tạo tiền đề tốt cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều đạt được kết quả như dư luận mong đợi. Tổng thống Donald Trump nhận định: “Chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận về nhiều vấn đề với Triều Tiên. Chúng tôi thực sự đánh giá cao thiện chí về vấn đề con tin. Tôi tin rằng, các bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp xảy ra. Cuộc gặp đã được lên kế hoạch và chúng tôi cũng sẽ sớm công bố địa điểm và thời điểm cho cuộc gặp này”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là người có những nỗ lực không ngừng để tạo ra những diễn biến tích hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều vào tháng trước đã đặt nền móng cho triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên với cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra.

Tuy nhiên, Hàn Quốc bây giờ lại lo ngại vấn đề quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc là một điều kiện để đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Phát biểu sau khi có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 4/5, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho rằng, sẽ là điều không chấp nhận được nếu vấn đề quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc được đưa ra trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Thấy gì từ chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc? VOV.VN - Hôm 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận bàn về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, tờ Thời báo New York (The New York Times) cho biết, Nhà Trắng đang cân nhắc các phương án giảm lực lượng đồn trú của Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo bài báo, việc giảm số lượng binh sĩ không phải là một "sự mặc cả" cho cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên. Tuy nhiên, với một Hiệp ước hòa bình giữa hai miền Triều Tiên, sự hiện diện của quá nhiều binh sĩ Mỹ tại Bán đảo Triều Tiên là không cần thiết.

Ngay lập tức trấn an mối lo ngại của đồng minh Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ tuyên bố, vấn đề rút binh sỹ Mỹ khỏi Hàn Quốc sẽ không có trong nội dung cuộc gặp Thượng đỉnh sắp tới giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ và Hàn Quốc cũng tái khẳng định sẽ không có thay đổi đối với các hiệp định quốc phòng song phương.

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 22/5 tại Washington, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sự hiện diện của 28.000 binh lính Mỹ tại Hàn Quốc từ lâu đã vấp phải sự chỉ trích của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu gần đây cũng cho biết, Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ yêu cầu quân đội Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc là điều kiện cho các cuộc thảo luận phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Theo Tổng thống Moon, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng sẽ không phản đối các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Có thể nói những yêu cầu được cho là khó đàm phán giữa hai bên bấy lâu nay, theo phía Hàn Quốc, đã được tháo nút gỡ. Mặc dù vậy, giới quan sát vẫn khá thận trọng về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, đặc biệt liên quan đến cái nhìn khác nhau trong vấn đề phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên./.

