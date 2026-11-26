Dựng lại hàng rào thuế quan vào lúc bất lợi nhất

Chính sách thuế quan hà khắc chưa từng được lòng công chúng Mỹ; vì thế, gần như không có thời điểm nào được xem là thuận lợi để tăng thuế. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ vẫn lựa chọn công bố đợt đánh thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại, vào thời điểm được coi là đặc biệt bất lợi đối với chính quyền đương nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong buổi họp báo công bố chính sách thuế quan ngày 2/4/2025 (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/11, Bộ Thương mại công bố một đợt tăng thuế quan mới, đúng lúc một chỉ số lạm phát quan trọng của Mỹ lên mức cao nhất trong 3 năm. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi vấn đề chi phí sinh hoạt là một trong những chủ đề quyết định kết quả.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết các mức thuế mới, vốn đã được dự báo từ trước, nhằm vào những quốc gia góp phần tạo ra tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, gây tổn hại cho ngành sản xuất Mỹ.

Tuy nhiên, mục đích lớn hơn của chính sách này là khôi phục bức tường thuế quan toàn cầu mà ông Trump từng dựng lên hồi năm ngoái, nhưng bị chặn lại đầu năm nay. Hôm 20/1, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng đạo luật mà Tổng thống viện dẫn không cho phép ông áp đặt các mức thuế đó. Vì thế, đợt thuế mới lần này dựa trên một cơ sở pháp lý khác, có tính vững chắc hơn.

Các mức thuế sẽ có hiệu lực sau giai đoạn lấy ý kiến công chúng, dự kiến kết thúc ngày 5/1, và một phiên điều trần được lên lịch vào ngày 25/1. Tác động tổng thể của biện pháp này đối với lạm phát được dự báo không quá lớn. USTR cho biết các mức thuế mới được tính toán có tính đến những khoản thuế hiện hành, thay vì cộng dồn lên trên, đồng thời không vượt quá mức trần đã thỏa thuận trong các thỏa thuận thương mại với những đối tác như Liên minh châu Âu (EU).

Áp lực mới lên lạm phát

Phòng Thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale ước tính các mức thuế mới sẽ nâng tỷ lệ thuế quan thực tế bình quân của Mỹ từ 11,4% lên 13,9%, gần bằng mức trước phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 2. Tổ chức này, do các cựu chuyên gia kinh tế trong chính quyền Tổng thống Joe Biden thành lập, dự báo các mức thuế mới có thể khiến giá tiêu dùng tăng thêm 0,3%.

Dù quy mô tác động có thể không quá lớn, nhất là trong bối cảnh giá dầu thô đang giảm trở lại, xu hướng tăng thuế vẫn đáng chú ý. Vào thời điểm người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đặc biệt nhạy cảm với áp lực chi phí trên diện rộng, ông Trump lại tiếp tục tạo thêm sức ép lên giá cả.

Các container hàng hóa được xếp chồng trên một tàu chở hàng tại cảng Oakland, bang California hôm 24/2, khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố cũng trong ngày 25/11, lạm phát trong tháng 10 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng lên 3,8%, tính theo chỉ số giá mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưu tiên sử dụng. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản đạt 3,3% – mức cao nhất kể từ cuối năm 2023 và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Các nguồn gây lạm phát tại Mỹ khá đa dạng. Giá năng lượng tăng do cuộc chiến với Iran, trong khi các sản phẩm công nghệ chịu áp lực chi phí từ làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Thuế quan được áp dụng năm ngoái cũng từng góp phần đẩy giá lên, dù tác động này có thể đang suy giảm. Nhìn chung, áp lực lạm phát vẫn hiện diện trên diện rộng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.

Một rủi ro khi tăng thuế vào thời điểm hiện nay là doanh số bán hàng đang tăng mạnh. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – thước đo rộng nhất về quy mô hoạt động kinh tế – nếu tính theo giá hiện hành, chưa điều chỉnh lạm phát, đã tăng 6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước.

Các quan chức Fed lo ngại rằng trong môi trường kinh tế như vậy, doanh nghiệp sẽ dễ dàng chuyển những cú sốc chi phí, chẳng hạn thuế quan, sang giá bán cho người tiêu dùng.

Thành viên Hội đồng Thống đốc FED Chris Waller đầu tháng này cho biết các doanh nghiệp sẽ tăng giá nếu nhận thấy người tiêu dùng có đủ khả năng chi trả. Và điều đó càng khiến việc kéo lạm phát xuống bắt đầu trở nên khó khăn”.

Nhưng cũng không thể đổ hết cho doanh nghiệp trước các động thái chính sách của chính quyền. Người đứng đầu văn phòng FED tại thành phố San Francisco Mary Daly cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp nói rằng họ không còn khả năng tự hấp thụ chi phí đầu vào và buộc phải chuyển một phần chi phí tăng thêm sang khách hàng.

Đây là một trong những lý do quan trọng khiến Fed dường như đang chuẩn bị tăng lãi suất trong tháng 12, động thái góp phần tạo áp lực giảm đối với thị trường chứng khoán.

Thuế quan: Công cụ kinh tế hay lựa chọn chính trị?

Tác động của chính sách thuế quan không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp mà còn lan tới người dân. Trên thực tế, thuế quan đã tạo ra tác động chính trị lớn hơn so với ảnh hưởng kinh tế thực tế. Trong các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, 65% số người được hỏi cho rằng thuế quan đã gây tổn hại cho nền kinh tế.

Đảng Dân chủ đã tận dụng vấn đề thuế quan để gắn những lo ngại về kinh tế và chi phí sinh hoạt với trách nhiệm của Tổng thống Trump. Việc đảo ngược chính sách thuế quan cũng được đảng này xác định là một ưu tiên sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1.

Tất cả những tổn thất đó cho thấy sự gắn bó mạnh mẽ và khó lay chuyển của ông Trump với chính sách thuế quan. Quyết định tiếp tục theo đuổi chính sách này không xuất phát từ những lợi ích tài chính hay chính trị dễ thấy của chính quyền Mỹ hiện tại.