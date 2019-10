Động cơ thực sự của Trump khi đề nghị Trung Quốc điều tra Joe Biden

Tổng thống Donald Trump ngày 3/10 một lần nữa đề nghị sự can thiệp nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bằng việc công khai kêu gọi Trung Quốc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Đề nghị sự trợ giúp từ nước ngoài giúp mang lại lợi thế cho mình trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020 được Tổng thống Trump đưa ra ngay trước vòng đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vào đầu tuần tới.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Business Insider

Phát biểu trước các phóng viên hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng, cả Trung Quốc và Ukraine nên thực hiện cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Biden và con trai của ông là Hunter Biden. Tuy nhiên ông Trump cho biết chưa đề nghị trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này, nhưng sẽ cân nhắc.



Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó từng nhiều lần ngụ ý rằng, ông Joe Biden lạm dụng quyền lực chính trị và các mối quan hệ khi còn là phó Tổng thống Mỹ để cùng con trai nhận hàng triệu USD từ Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 3/10 cũng lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump trong tâm bão chính trị, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra về ông Biden - ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống sắp tới.

“Tôi nghĩ người dân Mỹ phải có quyền biết về việc liệu cựu Phó Tổng thống Mỹ hay gia đình của ông có được hưởng lợi trong thời gian tại nhiệm hay không. Thực tế rằng con trai của ông Biden đã được trả 50.000 USD một tháng với vị trí trong Hội đồng quản trị của một công ty khí đốt Ukraine, đúng vào thời điểm ông Biden đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao về Ukraine. Tôi nghĩ đây là điều đáng xem xét”, ông Pence nói.

Lời đề nghị công khai của Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh ông vẫn đang phải đối mặt với một cuộc điều tra luận tội, sau khi nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky được công bố, với yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden. Với lời đề nghị công khai gửi tới Trung Quốc trong tâm bão chính trị có thể là cách Tổng thống Trump đang cố gắng chứng minh đó là những yêu cầu rất bình thường. Tuy vậy, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff ngày 3/10 cho rằng, đề nghị của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc và Ukraine đã vi phạm cơ bản lời tuyên thệ khi nhậm chức.

“Chúng tôi không có bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh rằng, Tổng thống đang mời nước khác can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của chúng ta, vi phạm cơ bản lời thề thậm chức của ông. Điều này gây nguy hiểm cho an ninh trong bầu cử và tác động tới quyết định của người dân Mỹ lựa chọn người đứng đầu nước Mỹ. Không để cho các thế lực nước ngoài nào can thiệp vào vấn đề của chúng ta”, ông Adam Schiff nhấn mạnh.

Trung Quốc hiện chưa có bình luận nào về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trả lời về những liên quan đối với con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng trước đó khẳng định, cáo buộc tố việc kinh doanh của chính phủ Trung Quốc mang lại cho con trai của ông Biden 1,5 tỷ USD là “hoàn toàn không có căn cứ”.

Lời đề nghị của ông Trump đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Hai bên sẽ có cuộc gặp tại Washington để đàm phán một thỏa thuận đình chiến nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột có nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo giới chuyên gia, yêu cầu của Tổng thống Trump có thể là một nỗ lực nhằm kết nối hai vấn đề đối thoại thương mại và chính trị Mỹ, nhưng sẽ không giúp ích hai bên tiến tới một thỏa thuận thương mại tốt.