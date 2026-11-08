Động đất mạnh tại nhiều địa phương của Nhật Bản, 19 người bị thương

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 1h04 sáng nay (8/11), theo giờ địa phương, tại tỉnh Aichi – miền Trung nước này, đã xảy ra một trận động đất mạnh trên 5 độ, độ sâu tâm chấn khoảng 41km. Chấn độ mạnh này đã khiến một khu vực rộng lớn, bao gồm cả các tỉnh lân cận phải chịu những rung lắc nguy hiểm.

Ông Ebita Yoshitaka – Trưởng phòng quan trắc động đất – sóng thần thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản. (Ảnh: Jiji Press)

Theo thống kê của các địa phương, đến cuối giờ sáng nay, động đất đã làm ít nhất 19 người bị thương, trong đó có 16 cư dân Aichi và 3 người ở tỉnh Shizuoka. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, các chuyên gia địa chấn học Nhật đã đưa ra nhiều cảnh báo.

Ông Ebita Yoshitaka - Trưởng phòng quan trắc động đất - sóng thần thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Xin hãy cảnh giác với các trận động đất có cường độ tối đa lên tới trên cấp 5 trong khoảng một tuần tới. Đặc biệt, trong 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ xảy ra động đất hậu phát là rất cao”.

Tiếp đó, vào lúc 10h53, tại tỉnh Kumamoto ở miền Nam Nhật Bản - nơi vừa xảy ra 2 trận động đất mạnh 7 độ lần lượt vào đêm 14 và rạng sáng 16/4 vừa qua, cũng đã xảy ra một trận động đất khoảng 4,3 độ với độ sâu tâm chấn khoảng 10km. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản yêu cầu người dân theo dõi sát các dự báo chuyên môn trong thời gian tới, để có những biện pháp phòng tránh kịp thời.