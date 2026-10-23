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Đông Nam Á triển khai biện pháp đối phó tình trạng khói mù

Thứ Sáu, 10:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ công bố tên các công ty nước ngoài liên quan đến các vụ cháy rừng và đất đai, nguyên nhân của tình trạng khói mù kéo dài. Trong khi đó, Singapore và Malaysia đẩy mạnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân, nhằm ngăn những hậu quả của ô nhiễm với sức khỏe.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định các vụ cháy rừng và đất đai không phải do người dân Kalimantan gây ra, vì họ chính là những người sinh sống tại khu vực đó. Có những dấu hiệu cho thấy nhiều công ty nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các vụ cháy rừng và đất đai. Tổng thống Subianto nêu rõ, một số công ty đã vi phạm quy định 2 lần, trong khi những công ty khác thậm chí đã vi phạm tới gần 19 lần. Ông Prabowo nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ thu hồi giấy phép nhượng quyền của các đơn vị này.

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Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa (Menko PMK) Sugiono thông báo khoản viện trợ ngân sách cho các tỉnh bị ảnh hưởng

Tổng thống Subianto cũng kêu gọi người dân bình tĩnh. Chính phủ đang thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách huy động mọi nguồn lực để dập tắt các đám cháy. Chính phủ đã tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết (OMC) bằng phương pháp đá khô, thay thế cho phương pháp phun muối (NaCl) nhằm ngăn chặn sự lan rộng của các đám cháy. Chính phủ trung ương cũng đã gửi viện trợ ngân sách cho 7 tỉnh và 35 huyện/thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng và đất đai, với tổng số tiền là 1,23 nghìn tỷ rupiah.

Theo Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa (Menko PMK) Sugiono, hiện có khoảng 71.000 nhân viên đã được triển khai để giải quyết tình hình cháy rừng và cháy đất thông qua nhiều nỗ lực và hoạt động khác nhau, cả trên bộ và trên không. Khoản ngân sách hỗ trợ này sẽ được kỳ vọng đẩy nhanh phản ứng khẩn cấp đối với các vụ cháy rừng và cháy đất, hỗ trợ tối đa cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, đồng thời thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ trong việc giải quyết các vụ cháy rừng và cháy đất.

Bộ Y tế Indonesia tiếp tục giám sát các bệnh do khói cháy rừng và cháy đất gây ra, từ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) và viêm phổi đến kích ứng da tại 7 tỉnh ưu tiên. Theo đó, Bộ Y tế huy động hỗ trợ hậu cần dưới hình thức oxy, máy tạo oxy, bình oxy và khẩu trang. Tổng cộng 360 bệnh viện tuyến trên đã được chuẩn bị, trong khi 87 phòng thí nghiệm y tế công cộng (Labkesmas) đang được chuẩn bị để kiểm tra chất lượng không khí.

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Ảnh ô nhiễm khói mù tại Malaysia - Nguồn Bernama

Bắt đầu từ ngày 23/10, Singapore triển khai đợt phát khẩu trang miễn phí lần thứ hai, với phạm vi hỗ trợ được mở rộng, trong bối cảnh ô nhiễm khói mù vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu mới đây cho biết, trong đợt này, công dân từ 60 tuổi trở lên được nhận 2 khẩu trang mỗi người, thay vì giới hạn từ 67 tuổi trở lên trong đợt trước. Cùng với đó, chương trình còn áp dụng đối với người thuộc diện hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, người hưởng trợ cấp xã hội, phụ nữ mang thai, trẻ em từ 7 đến 16 tuổi và người mắc các bệnh lý như hen suyễn.

Khẩu trang miễn phí được phân phát thông qua các câu lạc bộ cộng đồng thuộc Hiệp hội Nhân dân Singapore và hệ thống 37 máy cấp phát tự động tại các địa điểm được chỉ định. Những người đủ điều kiện nhưng chưa nhận khẩu trang trong đợt phát đầu tiên có thể nhận tổng cộng 4 chiếc. Trước đó, đợt phát khẩu trang đầu tiên được triển khai từ ngày 14/10 và đã có khoảng 22% số người đủ điều kiện nhận khẩu trang.

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Ảnh ô nhiễm khói mù tại Singapore - Nguồn Reuters

Trong khi đó, tại Malaysia, theo thông tin công bố ngày 22/10, Hoàng hậu Raja Zarith Sofiah đã trao tặng 376.000 khẩu trang cho học sinh tại hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya nhằm ứng phó ô nhiễm khói mù. Số khẩu trang này được phân phát tại hơn 300 trường học, ưu tiên học sinh thuộc các gia đình có thu nhập thấp.

Trước đó, Hoàng hậu Malaysia cũng đã trao tặng 500.000 khẩu trang cho chính quyền bang Johor để phân phát cho học sinh và gần 300.000 khẩu trang dành cho lực lượng tuyến đầu và các địa phương thuộc bang Johor - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm khói mù trong tháng 10/2026.

Theo số liệu mới cập nhật của cơ quan chức năng trong ngày 22/10, chất lượng không khí tại Singapore đã cải thiện nhất định, trở về mức trung bình. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo ô nhiễm không khí có thể gia tăng những ngày tới do khói từ cháy rừng tại Indonesia có nguy cơ tiếp tục lan sang Singapore. Cùng ngày, Malaysia có 15 khu vực ghi nhận Chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức không tốt cho sức khỏe.

Giới chức hai nước tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi chất lượng không khí, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi ô nhiễm gia tăng và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

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Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

VOV.VN - Trước diễn biến khói bụi xuyên biên giới tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước Đông Nam Á, Singapore tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các doanh nghiệp nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong khi Malaysia xem xét các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm khả năng đóng cửa trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Phạm Hà/VOV-Jakarta, PV/VOV-Bangkok
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