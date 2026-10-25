English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dòng người kỷ lục đi bầu cử quốc hội tại Serbia

Chủ Nhật, 20:58, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (25/10), cử tri Serbia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, sự kiện được đánh giá là cuộc thử thách chính trị mang tính quyết định đối với tương lai cầm quyền của đảng Tiến bộ Serbia.


Cử tri Serbia xếp hàng dài trong cuộc bầu cử quốc hội

Ngay từ sáng sớm nay, các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Belgrade và nhiều thành phố lớn đã ghi nhận lượng cử tri xếp hàng kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Bầu cử Tự do và Dân chủ (CeSID), tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến 9 giờ sáng đạt 12%, cao hơn gấp đôi so với cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2023. Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 9 của chính quyền nhằm giải quyết các áp lực xã hội và định hình lại cục diện chính trường.

dong nguoi ky luc di bau cu quoc hoi tai serbia hinh anh 1
Dòng người kỷ lục đi bầu cử quốc hội tại Serbia (Ảnh: Reuters).

Sau khi xếp hàng gần 2 giờ để thực hiện quyền công dân tại Belgrade, cựu Tổng thống kiêm Chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS), ông Aleksandar Vucic, khẳng định sẽ tôn trọng tuyệt đối phán quyết của cử tri: “Tôi kỳ vọng tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ rất cao, thể hiện rõ ý chí dân chủ của người dân Serbia. Như tôi vẫn thường nói, nếu thất bại, chúng tôi sẽ chấp nhận kết quả. Nếu chiến thắng, chúng tôi sẽ duy trì hướng đi hiện tại. Quy tắc rất đơn giản”.

Ông Vucic cũng bày tỏ mong muốn quan hệ song phương giữa Serbia và Nga tiếp tục duy trì ổn định sau bầu cử, bất kể kết quả ra sao.

Bước ngoặt chính trị mới

Cuộc đua giành 250 ghế tại quốc hội diễn ra trong thế giằng co quyết liệt giữa liên minh cầm quyền và các lực lượng đối lập mới nổi, trong đó có phong trào thanh niên. Các cuộc thăm dò trước thềm bỏ phiếu cho thấy khoảng cách giữa hai bên bám đuổi rất sít sao.

Không khí kỳ vọng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng cử tri. Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, cử tri Ana Tomic cho biết: “Dù còn khá trẻ, tôi thực sự chưa từng chứng kiến tỷ lệ đi bầu đông đảo như lần này. Mọi người xung quanh tôi đều rất hào hứng và tất cả chúng tôi đều nóng lòng đi bỏ phiếu từ sáng sớm”.

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào tối hôm nay (25/10), mở ra bước ngoặt chính trị mới cho quốc gia vùng Balkan này.

Đào Trang/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 27/9, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 27/9, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn
Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, ông kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 tới.

Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn

Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, ông kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 tới.

Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm
Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 9/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm quốc hội vào ngày 25/10.

Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 9/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm quốc hội vào ngày 25/10.

Cháy rừng dữ dội tại Serbia, EU điều trực thăng hỗ trợ
Cháy rừng dữ dội tại Serbia, EU điều trực thăng hỗ trợ

VOV.VN - Ngày 22/8, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết, Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Đông Bắc nước này.

Cháy rừng dữ dội tại Serbia, EU điều trực thăng hỗ trợ

Cháy rừng dữ dội tại Serbia, EU điều trực thăng hỗ trợ

VOV.VN - Ngày 22/8, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết, Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Đông Bắc nước này.

VOV thúc đẩy hợp tác với các đài phát thanh - truyền hình Serbia, Croatia
VOV thúc đẩy hợp tác với các đài phát thanh - truyền hình Serbia, Croatia

VOV.VN - Trong các ngày 29/6 - 1/7, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã làm việc với các đài phát thanh - truyền hình của hai nước khu vực Balkan là Serbia và Croatia. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo hai đài bày tỏ mong muốn hợp tác truyền thông với VOV.

VOV thúc đẩy hợp tác với các đài phát thanh - truyền hình Serbia, Croatia

VOV thúc đẩy hợp tác với các đài phát thanh - truyền hình Serbia, Croatia

VOV.VN - Trong các ngày 29/6 - 1/7, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã làm việc với các đài phát thanh - truyền hình của hai nước khu vực Balkan là Serbia và Croatia. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo hai đài bày tỏ mong muốn hợp tác truyền thông với VOV.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ