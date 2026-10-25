

Cử tri Serbia xếp hàng dài trong cuộc bầu cử quốc hội

Ngay từ sáng sớm nay, các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Belgrade và nhiều thành phố lớn đã ghi nhận lượng cử tri xếp hàng kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Bầu cử Tự do và Dân chủ (CeSID), tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến 9 giờ sáng đạt 12%, cao hơn gấp đôi so với cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2023. Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 9 của chính quyền nhằm giải quyết các áp lực xã hội và định hình lại cục diện chính trường.

Dòng người kỷ lục đi bầu cử quốc hội tại Serbia (Ảnh: Reuters).

Sau khi xếp hàng gần 2 giờ để thực hiện quyền công dân tại Belgrade, cựu Tổng thống kiêm Chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS), ông Aleksandar Vucic, khẳng định sẽ tôn trọng tuyệt đối phán quyết của cử tri: “Tôi kỳ vọng tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ rất cao, thể hiện rõ ý chí dân chủ của người dân Serbia. Như tôi vẫn thường nói, nếu thất bại, chúng tôi sẽ chấp nhận kết quả. Nếu chiến thắng, chúng tôi sẽ duy trì hướng đi hiện tại. Quy tắc rất đơn giản”.

Ông Vucic cũng bày tỏ mong muốn quan hệ song phương giữa Serbia và Nga tiếp tục duy trì ổn định sau bầu cử, bất kể kết quả ra sao.

Bước ngoặt chính trị mới

Cuộc đua giành 250 ghế tại quốc hội diễn ra trong thế giằng co quyết liệt giữa liên minh cầm quyền và các lực lượng đối lập mới nổi, trong đó có phong trào thanh niên. Các cuộc thăm dò trước thềm bỏ phiếu cho thấy khoảng cách giữa hai bên bám đuổi rất sít sao.

Không khí kỳ vọng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng cử tri. Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, cử tri Ana Tomic cho biết: “Dù còn khá trẻ, tôi thực sự chưa từng chứng kiến tỷ lệ đi bầu đông đảo như lần này. Mọi người xung quanh tôi đều rất hào hứng và tất cả chúng tôi đều nóng lòng đi bỏ phiếu từ sáng sớm”.

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào tối hôm nay (25/10), mở ra bước ngoặt chính trị mới cho quốc gia vùng Balkan này.