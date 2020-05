Dự báo: Mỹ sẽ có hơn 147.000 người tử vong vì Covid-19

Theo mô hình dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington, đến ngày 4/8 có thể sẽ có 147.040 người Mỹ tử vong vì dịch bệnh Covid-19. Một tuần trước, IHME đưa ra dự báo 134.475 ca tử vong vào tháng cuối cùng của mùa hè.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 nhiều nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm vào ngày 16/4 khi có tới 2.229 người chết, Đại học Washington cho biết.

Chính phủ Mỹ tuyên bố rằng đại dịch Covid-19 đã vượt qua thời kỳ đỉnh điểm và khuyến khích các tiểu bang nới lỏng lệnh phong tỏa.

Mỹ hiện là ổ dịch Covid-19 lớn nhất trên thế giới với hơn 1,4 triệu ca nhiễm bệnh và 83.425 ca tử vong, theo số liệu thống kê của Worldometers. Tiểu bang New York tại Mỹ là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh. Theo Bộ Y tế bang New York, có 339.485 người đã nhiễm virus và 21.845 người tử vong vì dịch bệnh tại tiểu bang này./.

https://lotus.vn/w/board/157535047096705698.htm