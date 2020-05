Du lịch giữa New Zealand và Australia có thể nối lại từ tháng 9/2020

Các chuyến bay xuyên biển Tasman nhiều khả năng sẽ được nối lại từ tháng 9/2020 và người dân New Zealand sẽ có thể đến các địa điểm du lịch ưu thích tại Australia. Đây là tuyên bố được bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand đưa ra ngày hôm qua (28/5).

Sân bay Wellington có thể là một trong những điểm đầu tiên đón khách du lịch Australia từ tháng 9/2020.

Tuy nhiên, bà Ardern đã không tiết lộ thời điểm cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch giữa hai nước và nội dung này sẽ được 2 chính phủ xem xét trong các cuộc họp vào đầu tháng 6/2020.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters đã có quan điểm táo bạo hơn khi cho rằng hoạt động du lịch giữa nước này với Australia có thể tái khởi động ngay lập tức và điểm đến sẽ là các địa phương có nguy cơ dịch bệnh thấp như bang Tasmania và vùng Lãnh thổ phía Bắc của Australia.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo New Zealand được đưa ra khi dịch nước này hiện đã gần như khống chế được dịch Covid-19. Tính đến hôm nay (29/5), New Zealand có tổng cộng 1.504 ca mắc Covid-19, trong đó hiện chỉ có 1 ca dương tính và không có trường hợp nào cần chăm sóc tại bệnh viện. Từ trưa 29/5, New Zealand cho phép các cuộc tụ tập lên đến 100 người và nước này cũng đang xem xét hạ cấp cảnh báo y tế xuống cấp 1, đồng thời nới lỏng hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 22/6 tới.

Trong khi đó tại Australia, nước này hiện có 7.165 ca mắc Covid-19 và chỉ còn khoảng 460 bệnh nhân đang được điều trị. Từ đầu tuần tới, nhiều bang tại Australia sẽ cho phép các nhà hàng, quán bar được đón tiếp 50 khách hàng, nhiều địa điểm công cộng sẽ được mở cửa và người dân có thể đi du lịch trong nội bộ địa phương./.