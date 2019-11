Dư luận Anh sau thông tin 39 nạn nhân trên container đều là người Việt

Các tờ báo lớn tại Anh trong ngày 7 và 8/11 đã đồng loạt đăng tin về việc đã xác định được danh tính 39 nạn nhân trong chiếc xe container tại hạt Essex đều là người Việt Nam. Đồng thời, nhiều báo cũng dẫn lời thanh tra Tim Smith, người đang lãnh đạo cuộc điều tra, rằng đây là một bước tiến lớn của lực lượng cảnh sát trong việc bóc gỡ đường dây tội phạm.

Các nhân viên pháp y xem xét hiện trường sau khi chiếc xe tải chở 39 thi thể được phát hiện ở Anh. Ảnh: AP

Tờ “Người bảo vệ” (The Guardian) cho biết, hiện tại các điều tra đang dẫn đến nghi ngờ rằng thảm kịch vừa diễn ra là do một đường dây tội phạm người Ireland điều hành. Tờ “Thư tín” (The Telegraph) thì dẫn lời một chuyên gia tội phạm Cộng hoà Ireland cho biết, đây cũng là đường dây tội phạm thường xuyên vận chuyển lậu rượu và thuốc lá vào Vương quốc Anh.

Trong ngày 7/11, một vụ việc tương tự bị phát hiện khi cảnh sát Anh bắt giữ một tài xế khoảng 50 tuổi người Ireland vì bị nghi chở 15 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Chiếc xe tải này bị cảnh sát Anh bắt giữ trên đường cao tốc A350 gần thành phố Chippenham, cách thủ đô London hơn 150km.

Cho đến nay, tất cả các nghi phạm liên quan đến bi kịch 39 nạn nhân trong container đều là người Ireland, bao gồm 2 tài xế lái container cùng 2 anh em được cho là chủ của một công ty vận tải. Hiện tại, tài xế Mo Robinson, người lái chiếc container tại Anh vẫn đang bị tạm giam và sẽ ra trình diện trước toà một lần nữa vào ngày 25/11.

Tài xế còn lại là Eamonn Harrison cũng đã phải hầu toà tại Dublin, CH Ireland hôm 1/11 và theo thông tin do Sở Cảnh sát Essex phát đi tối 7/11, phía Anh đã làm thủ tục đề nghị dẫn độ người này về xét xử tại Anh. Trong khi đó, hai anh em nhà Hughes, được cho là chủ của công ty vận tải sở hữu chiếc xe container vẫn đang lẩn trốn và được kêu gọi ra đầu thú.

Trong lúc này, trước các sự việc nóng bỏng trong thời gian qua, chủ đề nhập cư đang trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tại Anh. Trong sáng 8/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố một chính sách mới về nhập cư, theo đó ban hành một hệ thống nhập cư mới dựa trên việc tính điểm, qua đó sẽ ưu tiên cấp visa nhập cư cho các bác sỹ, y tá nhưng sẽ siết chặt hơn đối với các thành phần lao động khác./.