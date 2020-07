Dư luận lên án vụ ám sát chuyên gia an ninh Iraq

Trong một tuyên bố ngắn, Đại sứ quán Iran tại Baghdad đã lên án mạnh mẽ hành động tội phạm này và những thủ phạm của các hoạt động trên nhằm gây bất ổn cho người dân Iraq. Iran luôn luôn ủng hộ sự ổn định và an ninh ở Iraq, chống lại bất kỳ hành động nào gây mất ổn định và an ninh ở quốc gia láng giềng.

Chuyên gia an ninh Iraq - Hisham Al-Hashimi bị ám sát. Ảnh: The Guardian

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Baghdad đã chia buồn về việc chuyên gia an ninh Iraq Hisham al-Hashemi bị sát hại. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi chính phủ Iraq đẩy nhanh việc đưa ra công lý những người chịu trách nhiệm về vụ ám sát này. Đại sứ Liên minh châu Âu tại Iraq Martin khẳng định hành động tội ác này phải được đưa ra công lý.

Tối qua, các tay súng không xác định đã ám sát chuyên gia an ninh Iraq Hisham Al-Hashemi khi đang ở trong xe hơi trước nhà ở quận Zayouna của thủ đô Baghdad. Các quan chức chính phủ Iraq mô tả đây là một vụ giết người có chủ ý. Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq đã quyết định thành lập một cơ quan điều tra vụ ám sát này. Vụ việc làm dấy lên sự tức giận trong và ngoài Iraq, đã gây chấn động dư luận.

Chuyên gia Al-Hashemi là một nhà phân tích chiến lược và an ninh nổi tiếng, từng làm cố vấn trong chính phủ Iraq và cung cấp các nghiên cứu, phân tích an ninh cho các tổ chức tình báo và an ninh, trung tâm nghiên cứu chiến lược của Iraq đặc biệt là liên quan đến IS./.