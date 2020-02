Dư luận Mỹ về thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang trước cuộc họp chung của hai viện Quốc hội ngày 4/2 (giờ Mỹ). Mặc dù bài phát biểu của ông Trump nêu bật các chính sách và thành quả mà chính quyền của ông đã làm được trong thời gian qua, thông điệp Liên bang lần này của Tổng thống Trump cũng nhận được những phản ứng trái chiều cả trong và ngoài tòa nhà Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xé bản thảo bài phát biểu của ông Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang trong bối cảnh đời sống chính trị nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc và điều đó thể hiện rõ trong hội trường Quốc hội. Đầu tiên là ông Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trước khi bắt đầu bài phát biểu.



Tiếp đó, trong bài phát biểu kéo dài hơn một tiếng, Tổng thống Trump nhiều lần phải dừng lại do các thành viên đảng Cộng hòa và khách mời liên tiếp đứng dậy vỗ tay, nhưng bà Pelosi và các thành viên đảng Dân chủ bên phía đối diện rất hiếm khi tán thưởng. Đỉnh điểm của sự chia rẽ chính là hành động của Chủ tịch Hạ viện Pelosi xé bản thảo Thông điệp Liên bang ngay sau khi ông vừa đọc xong và trong lúc nhiều nghị sỹ đang vỗ tay tán thưởng.

Trong suốt bài phát biểu, Tổng thống Trump liên tục đề cao những thành quả mà Chính quyền của ông đã làm được trong 3 năm vừa qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, không ít chính giới, chuyên gia và truyền thông Mỹ không đồng tình với những con số “màu hồng” mà ông Trump đã đưa ra.

Theo Đài phát Thanh Công cộng Quốc gia (NPR), năm 2019, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm và bằng tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong 10 năm vừa qua, song còn kém xa mục tiêu tăng trưởng 3% mà Tổng thống Trump và các cố vấn của ông đã đặt ra.

Còn theo trang mạng Vox.com, sau nhiều năm giảm nhờ thực thi Đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, thường được biết đến dưới tên gọi Obamacare dưới thời Chính quyền Tổng thống Barack Obama, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế thực chất đang tăng lên. Bên cạnh đó, dù lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính giảm trong năm ngoái, song nguồn gây ô nhiễm khác lại tăng lên. Nguyên nhân không phải là do các “sáng kiến xanh”, mà là do Chính quyền Trump đẩy mạnh sản xuất khí thiên nhiên trong nước, theo đó các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá đang dần được thay thế bằng các nhà máy chạy bằng khí thiên nhiên với mức phát thải thấp hơn.

Trên trang Twitter cá nhân, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Kamala Harris nhấn mạnh, Chính quyền Tổng thống Trump liên tục rút lại các biện pháp bảo vệ môi trường, điều đó đồng nghĩa với việc ông đang đặt cuộc sống và kế sinh nhai của người dân Mỹ vào tình thế nguy hiểm.

Trong khi đó Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, ứng cử viên triển vọng của đảng Dân chủ, cho biết ông tin rằng đây là thông điệp cuối cùng của ông Trump. Thượng nghị sỹ Sanders đả kích thành tựu kinh tế mà ông Trump nêu ra trong thông điệp liên bang lần này và đặc biệt nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng của người dân Mỹ dưới thời Chính quyền Trump. Theo Thượng nghị sỹ Sanders, khi Donald Trump còn là ứng cử viên Tổng thống năm 2016, ông Trump đã cam kết với người dân Mỹ, rằng những người giàu có sẽ không được hưởng lợi từ kế hoạch cắt giảm thuế của mình. Thực tế cho thấy ông Trump đã nói dối.

Trong khi đó, theo giới quan sát, Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang lần này khi đảng Dân chủ đã chính thức bước vào tiến trình bầu cử sơ bộ và các ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ đang cạnh tranh để giành suất đề cử duy nhất cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với ông Trump vào ngày 3/11 năm nay. Do vậy, việc Tổng thống Trump nhấn mạnh những thành tựu đã làm được và qua đó truyền tải thông điệp tới cử tri rằng ông đã đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cũng là điều dễ hiểu./.