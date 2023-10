Dư luận quốc tế phẫn nộ sau vụ tấn công bệnh viện Dải Gaza

Vụ tấn công xảy ra vào đêm qua theo giờ địa phương. Cả lực lượng Hamas và Israel đều phủ nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho nhau về thảm kịch này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa có thông tin về vụ việc này. Chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét mọi chi tiết và sẽ thông tin đến dư luận trong thời gian sớm nhất”.

Vụ nổ tại Bệnh viện Al-Ahli Arabi ở Gaza ngày 17/10. (Ảnh chụp màn hình The Times of Israel)

Vụ việc diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm khu vực Trung Đông. Dư luận vốn đặt nhiều hi vọng khi người đứng đầu Nhà Trắng bất chấp nhiều nguy hiểm để tới điểm nóng xung đột nhằm tìm giải pháp hóa giải xung đột. Tuy nhiên, vụ tấn công chết người vào bệnh viện ở Dải Gaza đã phá hỏng tất cả và làm phức tạp thêm nỗ lực tìm giải pháp của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Biden dự kiến gặp lãnh đạo Israel cũng như Palestin và một số nhà lãnh đạo khác của khu vực. Tuy nhiên, ngay sau vụ tấn công Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 17/10 thông báo hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa Jordan, Mỹ, Ai Cập và Palestin nhằm bàn về tình hình Dải Ga-da đã bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa là, Tổng thống Mỹ sẽ chỉ gặp nhà lãnh đạo Israel. Tổng thống Mỹ đã bày tỏ phẫn nộ về vụ không kích. Ông cũng chỉ đạo nhóm an ninh quốc gia thu thập thêm thông tin chính xác về những gì xảy ra.

Hàng loạt quốc gia, tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ không kích bệnh viện ở Dải Gaza và kêu gọi làm rõ tội ác chống lại dân thường này.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk trong một tuyên bố đã kêu gọi các bên đưa ra ánh sáng thủ phạm trong khi Tổ chức Y tế Thế giới gọi vụ tấn công vào Bệnh viện Al-Ahli al-Arabi là vụ tấn công “quy mô chưa từng có”.

Phát biểu trước báo giới, ông Ahmed Al-Mandhari, giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh: “WHO lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Bệnh viện Al Ahli ở phía bắc Dải Gaza. Bệnh viện đang hoạt động, với các bệnh nhân, nhân viên y tế và những người phải di tản đang trú ẩn ở đó. Báo cáo ban đầu cho thấy hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Bệnh viện này là một trong 20 bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza phải đối mặt với lệnh sơ tán từ quân đội Israel. Tuy nhiên lệnh sơ tán đã không thể được thực hiện do tình trạng bất ổn hiện tại, tình trạng nguy kịch của nhiều bệnh nhân và thiếu xe cứu thương, nhân viên, công suất giường bệnh của hệ thống y tế và nơi trú ẩn thay thế cho những người phải di dời. WHO kêu gọi các bên bảo vệ ngay lập tức dân thường. Lệnh sơ tán phải được đảo ngược. Luật nhân đạo quốc tế phải được tuân thủ, theo đó, các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải được bảo vệ tích cực và không bao giờ bị coi là mục tiêu”.

Tổng thống Palestine Mamoud Abbas đã mô tả sự việc là vụ thảm sát chiến tranh không thể tha thứ. Các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông kêu gọi lên án bạo lực, đồng thời cáo buộc hành vi này vi phạm luật pháp quốc tế. Pháp và Anh đều đã lên án vụ tấn công trên, dù không trực tiếp đổ trách nhiệm lên bên nào.

Nga và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công bệnh viện Gaza.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác một nghị quyết do Nga đề xuất chỉ trích vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông. Thay vào đó, cơ quan này dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết đối với một dự thảo nghị quyết khác do Brazil đề xuất, vốn dự kiến diễn ra vào tối 17/10, nhưng đã được chuyển sang ngày 18/10.