“Du ngoạn vị giác” với những món ăn độc đáo của Argentina tại Hà Nội

Những lát bánh mì được nướng giòn ăn kèm với những loại nước sốt lạ miệng khiến người ta như được “du hành vị giác” tới ẩm thực Argentina. Đây là những chiếc bánh mì thủ công được nướng trong lò than củi có mức nhiệt 200 độ với mùi vị, hình dáng thân thuộc và tự nhiên như bánh của những người mẹ, người dì làm ở quê hương Argentina.

Rượu vang cũng là một phần không thể thiếu trong những bữa tiệc ở Argentina. Người Argentina mang niềm tự hào to lớn khi so sánh loại rượu của họ với với vang Ý, vang Chile. Trong ảnh là rượu vang Bodega Norton với bề dày lịch sử 120 năm tại Mendoza, dưới chân núi Andes ở độ cao 700-1100 mét so với mực nước biển - một trong những nhà làm rượu vang nổi tiếng của Argentina..