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Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ xuống thấp nhất trong 44 năm

Thứ Ba, 06:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ giảm còn 282,6 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1982, khi Washington tiếp tục xuất dầu dự phòng để ổn định thị trường năng lượng trước tác động của xung đột Trung Đông.

Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng nguồn dầu dự phòng nhằm ổn định thị trường năng lượng trước những biến động do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 26/10, lượng dầu thô trong Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) đã giảm xuống còn khoảng 282,6 triệu thùng khi hết tuần qua, mức thấp nhất trong 44 năm. Đà sụt giảm diễn ra khi Washington tiếp tục triển khai kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu, trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhằm tăng nguồn cung và hạn chế đà tăng giá dầu sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm.

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Các bồn chứa dầu thô tại trung tâm dầu khí Cushing ở Cushing, bang Oklahoma, Hoa Kỳ. (Anh Reuters)

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu dự trữ đã giảm từ hơn 415 triệu thùng vào cuối tháng 2 xuống còn khoảng 283 triệu thùng vào giữa tháng 10, tương đương mức giảm gần một phần ba trong chưa đầy tám tháng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết hệ thống dự trữ dầu chiến lược gồm bốn cơ sở tại hai bang Texas và Louisiana, với tổng công suất được phép lên tới 714 triệu thùng. Như vậy, lượng dầu hiện có chỉ tương đương khoảng 40% công suất kho chứa. Hệ thống này được thiết kế để ứng phó với các tình huống gián đoạn nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng, với khả năng xuất kho danh nghĩa tối đa 4,4 triệu thùng mỗi ngày.

Đáng chú ý, trước đ Bộ Năng lượng Mỹ tiếp tục cho phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu nhằm hỗ trợ nhà máy lọc dầu của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana đang gặp khó khăn về nguồn cung. Theo cơ chế này, doanh nghiệp phải hoàn trả lượng dầu đã tiếp nhận cùng một phần dầu bổ sung.

Việc liên tục rút dầu dự trữ đang làm thu hẹp nguồn lực ứng phó khẩn cấp của Washington, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz.

Diễn biến này cũng đặt ra thêm thách thức đối với chính quyền Tổng thống Trump, khi giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới. Tại Mỹ, giá dầu diesel đã tăng gần 70% kể từ khi xung đột bắt đầu trong khi giá xăng cũng tăng 44% trong cùng kỳ.

Quang Trung/VOV-Washington
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