Đưa du khách tới Đảo Trắng, công ty du lịch phải chịu trách nhiệm

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, chỉ một ngày sau khi thảm kịch xảy ra tại Đảo Trắng, Cơ quan an toàn lao động của nước này đã mở cuộc điều tra về những thiệt hại cũng như các vấn đề về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc tại Đảo Trắng khiến cho 16 khách du lịch, thiệt mạng khi núi lửa bất ngờ phun trào.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Stuff

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, các công ty du lịch, công ty tàu du lịch, lực lượng ứng phó khẩn cấp và chủ sở hữu Đảo Trắng là những đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm trong vụ việc này thì Cơ quan an toàn lao động có thể phạt từ 500.000 đến 3 triệu dollar New Zealand hoặc đề nghị truy tố hình sự với hình phạt tối đa lên tới 5 năm tù.



Để phần nào khắc phục những ảnh hưởng của vụ việc, Chính phủ New Zealand cũng đã phê chuẩn khoản chi 5 triệu dollar New Zealand cho các doanh nghiệp trong khu vực để bù đắp những thiệt hại từ vụ việc.

Cho đến lúc này, cảnh sát New Zealand đã xác nhận 14 người thiệt mạng và 2 người tuy chưa tìm thấy nhưng cũng được cho là thiệt mạng. Trong đó có 14 công dân Australia và 2 hướng dẫn viên du lịch người New Zealand. Hiện có 14 người đang được điều trị bỏng trong 2 bệnh viên của New Zealand trong đó một số người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch./.