

Đến nay, mặc dù phần lớn dịch vụ đã được khôi phục, việc xử lý hậu quả và khôi phục hạ tầng bị hư hại vẫn là bài toán đối với các doanh nghiệp. Trước tình hình này, Nga đang tính đến phương án đưa một số trung tâm dữ liệu quan trọng xuống lòng đất nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng số.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dữ liệu tại Nga diễn ra liên tiếp trong tháng 10 vừa qua, trong đó tập đoàn công nghệ Yandex hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhất là thiệt hại về hạ tầng. Các sự cố đã gây gián đoạn nhiều dịch vụ quen thuộc với người dùng Nga, trong đó có Yandex Go, Yandex Pay, Yandex Disk, dịch vụ bản đồ và trợ lý ảo Alice. Ảnh hưởng còn lan sang những doanh nghiệp thuê hạ tầng điện toán đám mây của Yandex.

Sau 1 tháng, đến nay, Yandex mới khôi phục lại được 97,16% dữ liệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Tuy nhiên, 2,84% dữ liệu còn lại được xác định không thể phục hồi. Công ty cho biết thiệt hại đối với thiết bị và việc một số khách hàng không có bản sao lưu dữ liệu là những nguyên nhân dẫn đến tổn thất này.

Tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất của Nga, Sberbank cũng là mục tiêu tấn công của UAV. Cơ sở của Sberbank tại Balakovo và một trung tâm dữ liệu của VK tại vùng Leningrad bị tấn công trong tháng 10. Đây là nơi được quy hoạch phục vụ năng lực tính toán và phát triển trí tuệ nhân tạo của Nga. Sberbank xác nhận cơ sở bị tấn công nhưng khẳng định các hệ thống và dịch vụ ngân hàng vẫn duy trì hoạt động.

Trung tâm dữ liệu của tập đoàn Yandex (Ảnh: Giport)

Nga xem xét những giải pháp bảo vệ hạ tầng số ở cấp độ mới

Trước những sự cố trên, Nga đang xem xét những giải pháp bảo vệ hạ tầng số ở cấp độ mới. Phát biểu tại diễn đàn công nghệ thông tin ngày 12/11 tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Phát triển số Nga Maksut Shadayev nhấn mạnh, chính phủ muốn các doanh nghiệp ưu tiên giữ trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Nga, thay vì chuyển hoạt động ra nước ngoài. Ông nói: “Nếu phải lựa chọn giữa hai phương án là chuyển ra nước ngoài hoặc đi xuống lòng đất, tất nhiên chúng tôi muốn các trung tâm dữ liệu đi xuống lòng đất, chứ không phải di dời ra nước ngoài".

Theo người đứng đầu Bộ Phát triển số Nga, các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu đã cho thấy những công trình này có thể trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương do kết cấu xây dựng thông thường, chưa được thiết kế để chống chịu những tác động quân sự mạnh.

Ông Shadayev cũng cho biết, khoảng 80% trung tâm dữ liệu của Nga hiện tập trung tại Moscow và khu vực phụ cận. Việc tập trung quá lớn tại một địa bàn không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện mà còn khiến hạ tầng số đối mặt với rủi ro khi xảy ra sự cố tại các cơ sở trọng yếu.

Về phía Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov xác nhận giới lãnh đạo Nga đang quan tâm đến vấn đề này và Chính phủ đang trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp để tìm giải pháp bảo vệ hạ tầng dữ liệu.

Nghiên cứu đưa dữ liệu xuống lòng đất

Các phương án xây dựng trung tâm dữ liệu ngầm đã bắt đầu được các doanh nghiệp nghiên cứu. Theo báo Vedomosti, tập đoàn viễn thông Rostelecom đang đàm phán với tập đoàn khai khoáng Norilsk Nickel về khả năng hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu dưới lòng đất. Theo đó, mô hình bảo vệ được nghiên cứu gồm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là xây dựng cơ sở dự phòng, lưu trữ các bản sao dữ liệu. Cấp độ thứ hai là phân tán năng lực tính toán và dịch vụ tại nhiều địa điểm địa lý khác nhau. Cấp độ thứ ba là đưa trung tâm dữ liệu xuống dưới lòng đất để đối phó với những kịch bản đe dọa nghiêm trọng hơn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Rostelecom Valery Ermakov cũng đã đề cập đến nhu cầu xây dựng những trung tâm dữ liệu dự phòng đặc biệt, có khả năng khôi phục hoạt động của các dịch vụ số trong trường hợp cơ sở chính bị hư hại.

Không chỉ giới hạn ở phương án xây dựng ngầm, Bộ Phát triển số Nga còn thúc đẩy các biện pháp bảo vệ vật lý và chủ động đối phó với UAV. Bộ trưởng Shadayev cho biết công việc đang được triển khai theo ba hướng: bảo vệ thụ động công trình, tăng cường các biện pháp phòng vệ chủ động và xây dựng năng lực dự phòng để nhanh chóng chuyển tải hoạt động khi một trung tâm dữ liệu gặp sự cố.

Tuy nhiên, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất cũng đặt ra những thách thức đáng kể về kinh tế và kỹ thuật. Theo ông Denis Patrikeev, chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty nghiên cứu thị trường iKS-Consulting, chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu ngầm có thể cao hơn khoảng 30 đến 40% so với cơ sở đặt trên mặt đất. Chuyên gia này cho rằng các khoản đầu tư bổ sung chủ yếu liên quan đến gia cố kết cấu, chống thấm, hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy và lắp đặt các tuyến điện, cáp quang phục vụ vận hành.

Trong khi đó, ông Evgeny Virtser, Tổng Giám đốc công ty công nghệ Svobodnye, lưu ý rằng việc lựa chọn địa điểm xây dựng cũng không đơn giản. Công trình cần có nền địa chất ổn định, đồng thời phải bảo đảm nguồn điện và các tuyến kết nối viễn thông phù hợp.

Trong bối cảnh hạ tầng số ngày càng gắn chặt với hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước, việc bảo vệ các trung tâm dữ liệu đang được Nga xem là một phần quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh và chủ quyền kỹ thuật số quốc gia.