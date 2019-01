Đức cân nhắc cấm dùng sản phẩm Huawei trong mạng di động 5G

VOV.VN - Đức đang cân nhắc ngăn tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc tham gia xây dựng mạng di động 5G thế hệ mới ở Đức do quan ngại về lý do an ninh.