Đức đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế khi Mỹ rút binh sĩ ra khỏi Syria

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, trọng tâm cuộc điện đàm là về tình hình Syria. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình chính trị do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt xung đột ở Syria. Thông báo cho rằng, mặc dù phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đẩy lùi nhưng IS vẫn là mối đe dọa lớn cần tiếp tục theo dõi. Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: The Local.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh giá cao vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong việc cấp nơi ăn chốn ở cho người tỵ nạn Syria, đồng thời bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động kiềm chế, có trách nhiệm trước việc Mỹ rút quân khỏi Syria.

Trước đó, hôm 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút binh sỹ ra khỏi Syria sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống IS./.

