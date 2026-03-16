中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Thứ Hai, 18:55, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

Ngày 16/3, Đức tuyên bố không ủng hộ việc NATO tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Duc khong ung ho nato tham gia bao dam an ninh eo bien hormuz hinh anh 1
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh AP

Phát biểu trước thềm cuộc họp các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin không cho rằng NATO nên “đảm nhận trách nhiệm” đối với việc bảo vệ tuyến vận tải quan trọng này.

Tuyên bố của Đức được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo NATO có thể phải đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu liên minh này không tham gia hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Wadephul, Đức ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với “những bên chịu trách nhiệm” cho việc phong tỏa tuyến hàng hải then chốt này.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi phần lớn lượng dầu mỏ xuất khẩu từ khu vực Trung Đông được vận chuyển ra thị trường quốc tế.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: NATO Đức eo biển Hormuz an ninh eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thành lập liên minh quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz, song nhiều quốc gia cho biết vẫn đang cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thành lập liên minh quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz, song nhiều quốc gia cho biết vẫn đang cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ