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Đức muốn mua tên lửa tầm bắn 1.000 km do Ukraine sản xuất

Thứ Ba, 11:49, 27/10/2026
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VOV.VN - Đức đang xem xét mua tên lửa hành trình Bars do Ukraine sản xuất, có tầm bắn lên tới 1.000 km. Nếu thử nghiệm thành công, Berlin có thể đặt mua hàng trăm tên lửa nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa.

Đức đang chuẩn bị mua một lô tên lửa hành trình giá rẻ do Ukraine sản xuất nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa của quân đội nước này.

Financial Times (FT) dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề cho biết, thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tuần tới. Trong giai đoạn đầu, Đức dự kiến mua một số lượng nhỏ tên lửa để quân đội nước này (Bundeswehr) thử nghiệm vào đầu năm sau. Nếu kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu, Berlin có thể tiếp tục đặt mua thêm vài trăm tên lửa.

Duc muon mua ten lua tam ban 1.000 km do ukraine san xuat hinh anh 1
Mẫu UAV Bars của Ukraine. Ảnh: X

Loại vũ khí được đề cập là tên lửa hành trình Bars, có nghĩa là “báo tuyết” trong cả tiếng Nga và tiếng Ukraine. Tại Ukraine, Bars đôi khi được gọi là “tên lửa UAV” (drone missile), một loại vũ khí sử dụng động cơ phản lực, có tầm bắn lên tới 1.000 km và khả năng mang đầu đạn nặng tối đa 105 kg.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Đức và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa Bars. Theo thỏa thuận này, Berlin sẽ tài trợ kinh phí sản xuất và toàn bộ số tên lửa được chế tạo sẽ chuyển giao cho Ukraine.

Kế hoạch mua tên lửa từ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đẩy mạnh mua sắm vũ khí và hiện đại hóa quân đội. Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đặt mục tiêu đưa Bundeswehr trở thành lực lượng quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu, với lý do cần chuẩn bị trước nguy cơ xảy ra xung đột với Nga.

Moscow nhiều lần bác bỏ những nhận định này, cho rằng đây là những tuyên bố “vô lý”, đồng thời khẳng định Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Đầu tuần này, Bloomberg đưa tin Berlin đang lên kế hoạch mua “hàng nghìn vũ khí tấn công chính xác tầm xa” từ một số công ty quốc phòng châu Âu và Mỹ. Một trong những hợp đồng được đề xuất là mua hàng nghìn tên lửa hành trình Anthem phóng từ mặt đất của công ty Covenant (Mỹ), với tổng giá trị có thể vượt 1 tỷ euro (tương đương khoảng 1,12 tỷ USD).

Đức đã trở thành quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau khi Washington cắt giảm mạnh hỗ trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Merz coi tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm viện trợ quân sự cho Ukraine, là một trong những ưu tiên hàng đầu, dù chính ông thừa nhận nền kinh tế Đức đang trải qua một cuộc “khủng hoảng mang tính cơ cấu”.

Để có nguồn lực tài chính cho chương trình tăng cường năng lực quân sự, chính phủ Đức đã sửa đổi quy định về giới hạn vay nợ trong Hiến pháp. Ngân sách năm 2026 được thông qua với mức chi quốc phòng kỷ lục 108,2 tỷ euro, cùng 11,5 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine.

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Ukraine nêu 3 phương án ngừng tấn công cơ sở lọc dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng với điều kiện 1 trong 3 phương án do Ukraine đề xuất phải được thực hiện.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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