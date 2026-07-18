Đức nâng mức cảnh báo an ninh do nguy cơ tấn công gia tăng

Thông tin trước báo giới ngày hôm nay (18/7), Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết nước này phải luôn tính đến khả năng xảy ra các vụ tấn công vào bất kỳ thời điểm nào. Các kế hoạch nhằm tiến hành tấn công tại Đức hiện đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng. Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng, cá nhân và các tổ chức của Đức.

Ảnh minh họa.

Trong những năm gần đây, Đức đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng. Tháng trước, một bác sĩ người Saudi Arabia bị tuyên án tù chung thân vì lái một chiếc BMW lao vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh lịch sử ở thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, vào những ngày trước lễ Giáng sinh năm 2024. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trong một vụ án khác, năm ngoái, một tòa án Đức đã kết luận một công dân Syria phạm tội trong vụ tấn công bằng dao tại một lễ hội ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức, vào năm 2024. Vụ tấn công được cho là lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.