Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin đã bàn giao cho Ukraine một số hệ thống Patriot cùng tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, Đức hiện chưa thể thực hiện thêm các đợt chuyển giao mới.

"Những gì chúng tôi cung cấp vào thời điểm này sẽ chưa thể được bổ sung trong thời gian tới. Điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống trong năng lực phòng thủ của Đức mà chúng tôi không thể chấp nhận chịu trách nhiệm. Ở giai đoạn hiện nay, chúng tôi không thể làm gì hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống Patriot. Ảnh: Reuters

Theo ông Pistorius, các quốc gia khác cần tích cực hơn trong việc tham gia củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Vấn đề này dự kiến sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11.

Đánh giá về tình hình chiến sự, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng, bất chấp các cuộc không kích của Nga trong mùa đông, Moscow khó có thể xoay chuyển cục diện xung đột theo hướng có lợi cho mình. Ông Pistorius nhận định lực lượng Nga gần như không đạt được tiến triển đáng kể nào trên chiến trường, trong khi quân đội nước này tiếp tục chịu tổn thất nhân lực rất lớn.

"Trên chiến tuyến, các lực lượng vũ trang Nga không đạt được tiến triển nào và tổn thất là vô cùng lớn", ông Pistorius cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng từng đưa ra tuyên bố gây chú ý liên quan đến khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Trong khi đó, Đức đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga và tiến hành điều chỉnh chiến lược quân sự nhằm đáp ứng những thách thức an ninh mới.