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Duma Quốc gia Nga phê chuẩn điều chỉnh nhân sự Chính phủ

Thứ Năm, 21:53, 22/10/2026
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VOV.VN - Duma Quốc gia Nga ngày 21/10 nhất trí phê chuẩn 5 nhân sự cấp cao trong Chính phủ, gồm 4 Phó Thủ tướng và 1 Bộ trưởng Giao thông vận tải, theo đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Ngày 21/10, Duma Quốc gia Nga đã nhất trí phê chuẩn 5 nhân sự cấp cao trong Chính phủ, gồm 4 Phó Thủ tướng và 1 Bộ trưởng Giao thông vận tải, theo đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Theo kết quả bỏ phiếu, cả 5 ứng viên đều nhận được 430 phiếu ủng hộ. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov sẽ đảm nhiệm thêm chức vụ Phó Thủ tướng, đồng thời tiếp tục lãnh đạo Bộ Tài chính. Đây là vị trí mới trong cơ cấu Chính phủ Nga, nhằm tăng cường sự phối hợp và giám sát đối với lĩnh vực tài chính công. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc mở rộng thẩm quyền của ông Siluanov xuất phát từ yêu cầu tăng cường kiểm soát tài chính nhà nước.

duma quoc gia nga phe chuan dieu chinh nhan su chinh phu hinh anh 1
Duma Quốc gia Nga (ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính - bà Irina Okladnikova được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ. Thống đốc vùng Primorye - Oleg Kozhemyako được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Vùng liên bang Viễn Đông, thay ông Yuri Trutnev, người đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 2013.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Andrey Nikitin được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, trong khi người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang, ôn Dmitry Yadrov sẽ thay ông Nikitin đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Trước đó, ngày 19/10, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã trình Tổng thống Vladimir Putin các đề xuất điều chỉnh nhân sự Chính phủ và nhận được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Nga. Theo cơ cấu mới được công bố, Chính phủ Nga sẽ có 11 Phó Thủ tướng.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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