Đụng độ bạo lực nổ ra ở hầu hết khu vực Bờ Tây của Palestine

Khu vực Bờ Tây đang chứng kiến ​​​​các cuộc đụng độ với lực lượng Israel. Rạng sáng hôm nay, một cuộc đụng độ vũ trang đã xảy ra giữa các tay súng Palestine và lực lượng quân đội Israel tại trạm kiểm soát Qalandia, phía bắc Jerusalem. Các cuộc đối đầu cũng xảy ra tại phía đông Ramallah. Hầu hết các khu dân cư ở Jerusalem đã chứng kiến ​​các cuộc đụng độ, trong đó những người biểu tình đã bắn pháo vào các phương tiện quân sự của Israel.

Bờ Tây leo thang các cuộc xung đột và đụng độ. Ảnh: RT

Xung đột bùng phát sau khi quân đội Israel tấn công vào khu vực Jenin ngày 3/7 hành đã được phát động từ trại Dheisheh, phía nam Bethlehem, để lên án hành động của Israel.

Trong khi đó, Phong trào vũ trang Hamas kêu gọi người dân Palestine trên khắp Bờ Tây hỗ trợ cho trại Jenin và kêu gọi thanh niên Palestine có vũ khí, cũng như các nhân viên an ninh từ các cơ quan an ninh khác nhau ở tất cả các thành phố của Bờ Tây xuống đường và bảo vệ người dân. Chính quyền Palestine tuyên bố ngừng phối hợp an ninh với Israel tại thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Jenin bằng các cuộc không kích cùng với lượng lớn binh sĩ và khoảng 150 xe quân sự bao vây thành phố Jenin. Quân đội Israel đã tăng thêm quân tiếp viện đến thành phố Jenin trong bối cảnh bùng nổ các cuộc đối đầu với người dân Palestine.

Các nguồn tin an ninh cho biết các quan chức Israel đã liên lạc với chính quyền Palestine và thông báo trước về hoạt động ở Jenin và thậm chí còn chia sẻ thông tin tình báo với Israel.