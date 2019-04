Đụng độ miền Nam Philippines: 28 tay súng Abu Sayyaf thương vong

Quân đội Philippines ngày 12/4 cho biết, 9 tay súng phiến quân Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt và 19 tay súng khác bị thương trong 1 loạt các vụ đụng độ ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines.

Các tay súng phiến quân Abu Sayyaf. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo giới chức quân đội, loạt vụ đụng độ đã bắt đầu xảy ra từ 10h37 sáng 11/4 (theo giờ địa phương), khi lực lượng an ninh Philippines giao tranh với 120 tay súng Abu Sayyaf, do thủ lĩnh nhóm này là Radulan Sahiron đứng đầu, tại ngôi làng hẻo lánh Patikul. Sau đó, các tay súng phiến quân đã chia nhỏ để thoát chạy khỏi cuộc truy đuổi của lực lượng an ninh. Nhiều cuộc đụng độ khác đã xảy ra vào chiều cùng ngày.



Theo Thiếu tướng Divino Rey Pabayo, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tại tỉnh Sulu, với sự hợp tác của người dân địa phương, chiến dịch truy đuổi đã thành công với 9 tay súng bị tiêu diệt và 19 tay súng khác bị thương.

Abu Sayyaf là lực lượng phiến quân, bắt đầu hoạt động ở Philippines từ những năm 1990, vốn được biết đến với những vụ bắc cóc và giết người man rợ./.

