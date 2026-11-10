Đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, vị trí đường ống Đông - Tây bị tập kích hôm qua, thuộc khu vực thành phố Medina. Đám cháy nhỏ bùng phát sau đòn tấn công, đã nhanh chóng bị dập tắt. Hoạt động của đường ống không bị ảnh hưởng và không có thương vong được ghi nhận.

Một công nhân đang kiểm tra đường ống dẫn dầu tại mỏ dầu Nahr Bin Umar ở phía Bắc Basra - trung tâm công nghiệp dầu khí lớn nhất của miền Nam Iraq (Ảnh: Reuters)

Bộ Năng lượng Saudi Arabia khẳng định các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và hoạt động thông suốt của đường ống. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tấn công, không được đề cập.

Đường ống Đông - Tây là hệ thống vận chuyển dầu thô chiến lược từ trung tâm khai thác dầu ở vùng Vịnh, sang cảng dầu mỏ Yanbu bên bờ biển Đỏ. Hệ thống này đã bị hư hỏng và phải dừng hoạt động trong nhiều tuần, sau cuộc tấn công bằng UAV vũ trang xuất phát từ Iraq hôm 11/9. Tập đoàn Dầu khí Aramco, đơn vị quản lý và vận hành đường ống, mới đây cho biết Riyadh có kế hoạch mở rộng công suất của hệ thống từ mức 6 triệu thùng dầu/ngày như hiện nay, lên thành 10 triệu thùng/ngày, trong vài năm tới.