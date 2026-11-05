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EC cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hành động ở Biển Aegean và Địa Trung Hải

Thứ Năm, 06:31, 05/11/2026
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VOV.VN - EC cảnh báo các tranh chấp trong quan hệ Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chưa được giải quyết; những thách thức đối với chủ quyền của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đe dọa sự ổn định khu vực.


Ngày 4/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra những cảnh báo mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ về các hành động của nước này ở biển Aegean và Đông Địa Trung Hải, bày tỏ lo ngại về việc vi phạm không phận Hy Lạp, các tranh chấp về chủ quyền biển, sự can thiệp vào đường dây truyền tải điện giữa Hy Lạp và Cộng hòa Síp, cũng như mối đe dọa an ninh lâu dài đối với Hy Lạp.

Trong báo cáo mở rộng thường niên được công bố ngày 4/11, EC thừa nhận những cải thiện trong quan hệ Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2023, nhưng cảnh báo rằng, các tranh chấp chưa được giải quyết; những thách thức đối với chủ quyền của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đe dọa sự ổn định khu vực.

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EU tái khẳng định lập trường phản đối thỏa thuận hàng hải gây tranh cãi năm 2019 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. Ảnh minh họa: Greekherald

EC kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế các hành động đe dọa và khiêu khích, đồng thời thể hiện cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Báo cáo cũng nhấn mạnh, việc Thổ Nhĩ Kỳ nối lại các chuyến bay quân sự không phận các đảo của Hy Lạp, bao gồm cả các khu vực có dân cư cũng như sự gia tăng các vụ vi phạm không phận và lãnh hải của Hy Lạp, một số các sự cố được ghi nhận gần đây nhất là vào tháng 9/2026. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại trước những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, về việc phi quân sự hóa các đảo của Hy Lạp.

EU tái khẳng định lập trường phản đối thỏa thuận hàng hải gây tranh cãi năm 2019 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya, cho rằng thỏa thuận này xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng; không thể tạo ra kết quả pháp lý đối với các quốc gia thứ ba. EC cũng bày tỏ lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào các hoạt động khảo sát, liên quan đến dự án kết nối điện ngầm dưới biển Great Sea Interconnector, tuyến đường dây điện ngầm dự kiến ​​nối giữa Hy Lạp và Cộng hòa Síp.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các kết luận của EC, cáo buộc Brussels áp dụng những gì họ mô tả là "lập trường cực đoan" của Hy Lạp và Cộng hòa Síp. Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ đánh giá của báo cáo về biển Aegean và Đông Địa Trung Hải, khẳng định rằng các đề nghị về hàng hải của nước này và thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Libya phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Brussels nhấn mạnh rằng các tranh chấp cơ bản vẫn chưa được giải quyết, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia thành viên EU, tuân thủ các thỏa thuận quốc tế và tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho những bất đồng còn đang vướng mắc.

Hải Đăng/VOV-Praha
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