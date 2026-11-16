Estonia đề xuất đóng cửa biên giới với Nga, Moscow bác bỏ cáo buộc của Tallinn

Trước đó, hôm 15/11, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro thông báo rằng quyết định đóng cửa biên giới với Nga sẽ được đưa ra tại một cuộc họp nội các, và biện pháp này có thể mang tính tạm thời hoặc vĩnh viễn. Cùng với đó, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna làm rõ rằng Tallinn sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga kể từ ngày 1/12.

Binh sĩ Estonia. Ảnh: NurPhoto.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết với TASS rằng, Nga sẽ kiểm chứng các thông tin về kế hoạch của Estonia trong việc đóng cửa tất cả các trạm kiểm soát dọc biên giới giữa hai nước. Bà khẳng định: “Nếu đây thực sự là kế hoạch của họ, thì điều đó sẽ bị coi là một biểu hiện khác của thái độ bài Nga”.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16/11 tuyên bố rằng các cáo buộc từ phía Estonia và một số quốc gia châu Âu khác nhắm vào Nga - liên quan đến vai trò được cho là của Nga trong các hoạt động phá hoại - là hoàn toàn không có cơ sở, và Moscow kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này.

“Chúng tôi không chỉ nghe thấy những cáo buộc như vậy từ Tallinn; chúng tôi còn nhận được chúng từ các thủ đô khác ở châu Âu. Tất cả những tuyên bố này đều không có cơ sở, không có lập luận, không có bằng chứng, chẳng có gì cả. Chúng hoàn toàn vô căn cứ”, ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi về quyết định của Tallinn trong việc đóng cửa biên giới Nga - Estonia, vốn xuất phát từ cáo buộc về một vụ phá hoại nhắm vào một doanh nghiệp quốc phòng của Estonia.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể chấp nhận những cáo buộc này. Chúng tôi không chấp nhận, chúng tôi bác bỏ và hoàn toàn phủ nhận chúng”, ông Peskov nói thêm.