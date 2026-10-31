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EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối

Thứ Bảy, 06:55, 31/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 01/11, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức áp dụng khoản phí xử lý hải quan mới đối với hàng hóa mua trực tuyến gửi từ ngoài khối. Đây là bước đi tiếp theo của Brussels nhằm bù đắp chi phí kiểm soát biên giới, ngăn hàng kém chất lượng và tái lập cạnh tranh công bằng cho các nhà bán lẻ nội địa.

Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu, mức phí xử lý mới là 2 euro cho mỗi mặt hàng trong một bưu kiện, bất kể giá trị đơn hàng lớn hay nhỏ. Khoản phí này được thu bổ sung vào mức thuế hải quan 3 euro vốn đã áp dụng từ tháng 7 vừa qua đối với các gói hàng dưới 150 euro.

Như vậy, một kiện hàng nhỏ chỉ chứa một mặt hàng nhập khẩu sẽ phải gánh tổng cộng 5 euro tiền thuế và phí, chưa tính thuế giá trị gia tăng (VAT) và phụ phí vận chuyển. Hàng quà biếu phi thương mại giữa các cá nhân được miễn khoản phí này.

Các nền tảng thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển có trách nhiệm nộp phí. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể phải chịu thêm chi phí nếu doanh nghiệp tăng giá bán để bù đắp.

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EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối. (Ảnh: Reuters)

Quyết định cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng hàng giá rẻ từ các nền tảng xuyên biên giới như Temu, Shein hay AliExpress đang tạo áp lực nghẹt thở lên các doanh nghiệp bán lẻ châu Âu, đồng thời khiến các trạm hải quan rơi vào tình trạng quá tải.

Theo Ủy ban châu Âu, sau khi thuế hải quan 3 euro được áp dụng, số bưu kiện nhỏ nhập vào EU trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 đã giảm khoảng 60%. Dù vậy, mỗi ngày khối này vẫn tiếp nhận khoảng 5 triệu kiện hàng. Năm 2024, hàng gửi từ Trung Quốc chiếm 91% lượng bưu kiện thuộc nhóm này.

Theo giới chức EU, thuế hải quan nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng giữa hàng nhập khẩu và hàng bán trong khối. Trong khi đó, phí xử lý mới sẽ giúp trang trải chi phí kiểm tra hàng hóa, ngăn các sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vào thị trường EU. Mức thuế hải quan 3 euro dự kiến áp dụng đến năm 2028, khi hệ thống quản lý hải quan mới đi vào hoạt động. 

 

Anh Tuyển/VOV-Paris
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