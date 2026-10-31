Phát biểu trước báo giới, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen khẳng định, cam kết của các nước EU đẩy nhanh việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, trong đó có khoảng 20,5 triệu thùng dầu diesel, là bước đi cụ thể nhằm ứng phó với tình hình thị trường còn nhiều thách thức.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Jorgensen cảnh báo, EU đang đối mặt với một mùa đông khó khăn. Dù nguồn cung năng lượng hiện tại được đảm bảo, tuy nhiên giá năng lượng cao vẫn gây áp lực lớn đối với người dân. Việc đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược được xem là biện pháp thực tế để tăng nguồn cung trên thị trường, đặc biệt là dầu diesel - nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong giao thông vận tải, hậu cần và nhiều hoạt động kinh tế khác.

Hiện giá dầu diesel tại EU vẫn ở mức cao. Theo bản tin dầu mỏ hàng tuần mới nhất của Ủy ban châu Âu, giá bán lẻ dầu diesel trung bình của EU đạt khoảng 2,15 euro mỗi lít (khoảng 2,4 USD) vào ngày 26/10. Mức giá này đã tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2, thời điểm trước khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ. Tình trạng giá dầu diesel tăng cao đã gây áp lực lớn lên người tiêu dùng, doanh nghiệp vận tải và chuỗi cung ứng, khiến việc ổn định giá trở thành ưu tiên hàng đầu của các nước thành viên.

Cam kết của EU được đưa ra trong bối cảnh trước đó, vào tháng 3/2026, các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh tình trạng giá nhiên liệu tăng cao kéo dài, việc EU cam kết đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược được kỳ vọng sẽ góp phần làm dịu áp lực giá trên thị trường, đồng thời cho thấy quyết tâm của EU trong việc bảo vệ người tiêu dùng và duy trì ổn định kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.