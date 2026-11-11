EU cân nhắc trừng phạt Iran sau cáo buộc tấn công mạng hệ thống siêu thị châu Âu

Phát biểu tại Paris, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 10/11 cho biết EU đã bày tỏ sự đoàn kết với Pháp và hoan nghênh đề nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp độ châu Âu đối với những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng mà Paris đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định Paris không loại trừ những biện pháp đáp trả bổ sung, kể cả các hành động không được công bố công khai, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những cuộc tấn công tương tự.

Một khách hàng đi ngang qua quầy bảo quản lạnh trống tại cửa hàng SuperValu ở Dublin. Ảnh: Reuters

“Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự đoàn kết với Pháp và hoan nghênh đề nghị của tôi về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của châu Âu trong những tuần tới, ngay sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, đối với tất cả những đối tượng chịu trách nhiệm về cuộc tấn công mạng chưa từng có tiền lệ này. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm nhập cảnh vào lãnh thổ châu Âu và phong tỏa tài sản tài chính. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp khác được cho là cần thiết và tương xứng để đáp trả, đồng thời răn đe bất kỳ ai có ý định tiến hành những cuộc tấn công tương tự”, Ngoại trưởng Barrot nói.

Về phía EU, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cùng ngày cho biết khối sẵn sàng đưa ra “phản ứng nhanh chóng và thống nhất” sau các cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp, đồng thời khẳng định khối sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để ứng phó với các hoạt động mạng gây hại, trong đó có các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 10/11 cũng cho biết Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Tehran không liên quan đến các vụ tấn công, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận mang tính cáo buộc của Paris. Iran sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia trước các hành động nước ngoài mà nước này cho là bất hợp pháp.

Vụ tấn công mạng xảy ra trong đêm 11, rạng sáng 12/10, khi tin tặc xâm nhập từ xa vào hệ thống điều khiển thiết bị làm lạnh tại hơn 700 siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Pháp. Các đối tượng đã can thiệp vào chế độ rã đông, khiến nhiệt độ trong nhiều tủ lạnh và tủ đông tăng bất thường, có nơi lên tới khoảng 50 độ C trong nhiều giờ. Đáng chú ý, vụ việc không chỉ giới hạn tại Pháp. Đầu tháng 11, hàng loạt siêu thị tại Bỉ, Luxembourg, Ireland, Thụy Điển, Estonia và một số quốc gia châu Âu khác tiếp tục ghi nhận tình trạng hệ thống tủ lạnh, tủ đông bị gián đoạn bất thường. Nhiều cửa hàng phải ngừng kinh doanh một phần hoặc tiêu hủy thực phẩm hư hỏng. Hiện, cơ quan chức năng chưa xác nhận tất cả những vụ việc này đều do cùng một nhóm tin tặc thực hiện.

Theo giới quan sát, những cuộc tấn công trên cho thấy nguy cơ ngày càng lớn đối với các hệ thống điều khiển công nghiệp được kết nối mạng. Không chỉ các cơ sở quân sự hay cơ quan chính phủ, những thiết bị phục vụ đời sống hằng ngày như hệ thống bảo quản thực phẩm, cấp nước, năng lượng hay vận tải cũng có thể trở thành mục tiêu phá hoại, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, phản ứng của EU đối với vụ việc lần này có thể trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp hành động của châu Âu trước những mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo về tính dễ tổn thương của các hệ thống hạ tầng dân sự trong kỷ nguyên số, khi một cuộc tấn công mạng có thể gây ra những thiệt hại kinh tế và xã hội đáng kể mà không cần sử dụng đến các phương tiện quân sự truyền thống.