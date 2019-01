EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

PC_Article_AfterShare_1

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu có thể gia hạn cho thời hạn chót là ngày 29/3 để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) nếu Anh đưa ra được lý do hợp lý cho yêu cầu đó.

Thỏa thuận Brexit đã bị bác bỏ với tỷ lệ 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu Margaritis Schinas cũng cho biết, không có chuyện đàm phán lại về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ và nói chuyện với phía Anh về việc gia hạn thời hạn Anh rời khỏi EU. Tuy nhiên, trong tuyên bố vào tháng 12/2018, tôi xin nhắc lại rằng, thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu đã được Anh và 27 nước thành viên nhất trí và thỏa thuận này sẽ không được đàm phán lại”, Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/1, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà Thủ tướng nước này Theresa May và các lãnh đạo EU đã nhất trí. Thỏa thuận đã bị bác bỏ với tỷ lệ 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống.



Ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng thừa nhận thất bại của Chính phủ, cho rằng Hạ viên Anh đã lên tiếng và Chính phủ Anh sẽ lắng nghe. Tuy nhiên, bà Theresa May cũng khẳng định kết quả bỏ phiếu không cho thấy điều gì về sẽ ủng hộ của Quốc hội và không rõ liệu Hạ viện có tôn trọng quyết định trưng cầu ý dân về Brexit hay không./.

