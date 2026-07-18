EU đề xuất cải cách thị trường carbon, nới lộ trình cắt giảm phát thải CO₂

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, tốc độ giảm hàng năm của tổng hạn ngạch phát thải trong hệ thống ETS sẽ được hạ từ mức 4,4% hiện nay xuống khoảng 3,7% từ năm 2031, và tiếp tục giảm sâu xuống khoảng 1,7% từ năm 2036. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ có thêm dư địa thời gian để cắt giảm phát thải và đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch.

Uỷ ban châu Âu cũng đề xuất kéo dài cơ chế cấp miễn phí hạn ngạch phát thải đến năm 2038 đối với các ngành như thép và xi măng, với điều kiện doanh nghiệp đầu tư vào các dự án giảm phát thải. Bên cạnh đó, ít nhất 50% nguồn thu từ thị trường carbon sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho quá trình khử carbon trong công nghiệp, tăng mạnh so với mức tối thiểu trước đây.

Lộ trình cải cách lần này của Ủy ban châu Âu cũng mở rộng phạm vi áp dụng đối với nhiều hoạt động hàng không, tàu biển quy mô nhỏ và các cơ sở đốt chất thải. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, lộ trình cải cách lần này cũng mở rộng phạm vi áp dụng đối với nhiều hoạt động hàng không, tàu biển quy mô nhỏ và các cơ sở đốt chất thải. Đồng thời, Uỷ ban châu Âu sẽ đề xuất cho phép sử dụng một phần tín chỉ carbon quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của EU.

Phát biểu về đề xuất cải cách EU ETS, Ủy viên phụ trách khí hậu của EU Wopke Hoekstra cho biết, các điều chỉnh nhằm cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu. Trong khi đó, các tổ chức môi trường cảnh báo việc nới lỏng các quy định của thị trường carbon có thể làm chậm quá trình cắt giảm phát thải và giảm hiệu quả của thị trường trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch.

Theo kế hoạch, đề xuất của Uỷ ban châu Âu sẽ tiếp tục được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU đàm phán trước khi có thể chính thức được thông qua.