Theo đề xuất, Ukraine chỉ phải trả nợ gốc khi nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga. Phát biểu tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine dự kiến thiếu khoảng 70 tỷ euro trong năm 2027. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng và tình trạng gián đoạn vận tải qua Biển Đen làm suy giảm nguồn thu, áp lực chi cho quốc phòng của Kiev lại ngày càng gia tăng.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến huy động vốn trên thị trường tài chính và dùng ngân sách của khối làm bảo đảm cho các khoản vay. Ảnh: Reuters

Theo đề xuất, EU sẽ dành khoảng 25 tỷ euro cho lĩnh vực quốc phòng và 20 tỷ euro để hỗ trợ ngân sách Ucraina. Việc giải ngân phần hỗ trợ ngân sách gắn với tiến độ cải cách về pháp quyền, chống tham nhũng và quản lý tài chính công.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến huy động vốn trên thị trường tài chính và dùng ngân sách của khối làm bảo đảm. Khoản vay mới sẽ nối tiếp gói 90 tỷ euro mà EU đã thông qua cho giai đoạn 2026 - 2027. Ủy ban châu Âu đồng thời kỳ vọng các đối tác quốc tế khác sẽ chung tay hỗ trợ Ucraina bù đắp khoảng 25 tỷ euro còn thiếu trong năm tới.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh đề xuất trên và bày tỏ mong muốn Nghị viện châu Âu cùng Hội đồng EU sớm thông qua khoản vay.