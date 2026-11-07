EU đề xuất cơ chế chia sẻ gánh nặng di cư giữa các nước thành viên

Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner đã công bố đề xuất tại Brussels, trong khuôn khổ sự kiện khởi động chu kỳ quản lý di cư thường niên lần thứ hai của EU.

Theo đánh giá của Ủy ban châu Âu, 4 quốc gia trên đang chịu áp lực di cư lớn do lượng người nhập cảnh không theo quy định gia tăng trong năm qua. Quỹ được đề xuất nhằm chia sẻ trách nhiệm giữa các nước thành viên EU, đồng thời hỗ trợ những quốc gia đang phải đối mặt với áp lực di cư lớn hơn so với các nước khác.

EU đề xuất cơ chế đoàn kết mới nhằm giảm bớt gánh nặng di cư. Ảnh minh họa: Shapingeurope

Theo Hiệp ước về Di cư và Tị nạn của EU, các quốc gia thành viên có thể đóng góp bằng nhiều hình thức, bao gồm tiếp nhận người xin tị nạn từ các nước thành viên khác, hỗ trợ tài chính, thực hiện các biện pháp bù đắp trách nhiệm hoặc áp dụng những hình thức hỗ trợ thay thế. Các nước cũng có thể kết hợp nhiều hình thức đóng góp. Hội đồng EU sẽ quyết định quy mô của quỹ và mức đóng góp của từng quốc gia thành viên.

Sau khi được Hội đồng EU thông qua, mức đóng góp của các quốc gia thành viên sẽ được công bố công khai và có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, cơ quan này cũng đã xác định 15 quốc gia thành viên có nguy cơ phải đối mặt với áp lực di cư lớn, qua đó cho phép các nước này được ưu tiên tiếp cận các công cụ hỗ trợ di cư thường trực của EU.

Danh sách 15 quốc gia gồm Bỉ, Cộng hòa Séc, Đức, Estonia, Ireland, Pháp, Croatia, Latvia, Litva, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovenia và Phần Lan.

Trong khi đó, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Croatia, Áo và Ba Lan được xác định là những quốc gia đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình di cư trong 5 năm qua. Các nước này có thể đề nghị giảm trừ toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ đóng góp vào quỹ trong thời gian tới.

Theo Ủy ban châu Âu, số trường hợp vượt biên trái phép vào EU đã giảm hơn một nửa trong 2 năm qua và tiếp tục giảm hơn một phần ba trong 6 tháng đầu năm nay. Số đơn xin tị nạn trong năm 2025 giảm 19%, trong khi số trường hợp di cư trái phép giảm 22%. Đáng chú ý, tỷ lệ người di cư được đưa trở về nước trên toàn EU cũng tăng lên mức hơn 30%.