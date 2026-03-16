EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

Thứ Hai, 18:09, 16/03/2026
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của khối, bà Kaja Kallas cho biết bà đã thảo luận với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres về khả năng thiết lập một cơ chế giống sáng kiến Biển Đen từng giúp xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong thời gian xung đột với Nga. Mô hình này có thể tạo ra một hành lang hàng hải an toàn để các tàu thương mại đi qua khu vực Hormuz.

eu de xuat mo hinh bien Den de giai toa tac nghen eo bien hormuz hinh anh 1
Một cuộc họp của EU. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz được xem là một trong những “nút thắt” năng lượng quan trọng nhất toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới. Việc tuyến đường này bị gián đoạn do xung đột đã gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng và làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh giải pháp ngoại giao, các nước EU cũng đang thảo luận khả năng tăng cường nhiệm vụ hải quân Operation Aspides - hiện hoạt động tại Biển Đỏ - để hỗ trợ bảo vệ các tuyến vận tải thương mại trong khu vực. Tuy nhiên, một số nước thành viên tỏ ra thận trọng về việc mở rộng nhiệm vụ quân sự sang Hormuz.

Theo các nhà quan sát, nếu được triển khai, cơ chế “mô hình Biển Đen” có thể giúp tái lập hành lang vận tải an toàn, giảm áp lực lên thị trường năng lượng và hạn chế nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục leo thang.

Châu Anh/ VOV1
Theo Reuters
EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt, nhằm vào các cá nhân và tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thêm 6 tháng.

EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025

VOV.VN - Ngày 12/03, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành vi nào từ phía Mỹ nhằm phá vỡ thỏa thuận thương mại đã ký kết vào mùa hè năm 2025.

EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?

VOV.VN - Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng sự hậu thuẫn của nhóm quốc gia Bắc Âu và Baltic nhiều khả năng sẽ giúp chính quyền Ukraine duy trì chiến sự với Nga trong ngắn hạn.

