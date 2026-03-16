EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của khối, bà Kaja Kallas cho biết bà đã thảo luận với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres về khả năng thiết lập một cơ chế giống sáng kiến Biển Đen từng giúp xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong thời gian xung đột với Nga. Mô hình này có thể tạo ra một hành lang hàng hải an toàn để các tàu thương mại đi qua khu vực Hormuz.

Một cuộc họp của EU. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz được xem là một trong những “nút thắt” năng lượng quan trọng nhất toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới. Việc tuyến đường này bị gián đoạn do xung đột đã gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng và làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh giải pháp ngoại giao, các nước EU cũng đang thảo luận khả năng tăng cường nhiệm vụ hải quân Operation Aspides - hiện hoạt động tại Biển Đỏ - để hỗ trợ bảo vệ các tuyến vận tải thương mại trong khu vực. Tuy nhiên, một số nước thành viên tỏ ra thận trọng về việc mở rộng nhiệm vụ quân sự sang Hormuz.

Theo các nhà quan sát, nếu được triển khai, cơ chế “mô hình Biển Đen” có thể giúp tái lập hành lang vận tải an toàn, giảm áp lực lên thị trường năng lượng và hạn chế nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục leo thang.