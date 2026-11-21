Ngày 20/11, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1 tỷ Euro dành cho Ucraina, dự kiến hoàn tất bàn giao vào cuối năm 2027.

Nguồn ngân sách này nhằm mục tiêu mua sắm chung các trang thiết bị sát thương và phi sát thương cho Lực lượng Vũ trang Ucraina, bao gồm máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không, đạn dược, thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống radar cùng chất nổ.

Động thái này nằm trong khuôn khổ Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF), hiện thực hóa thỏa thuận chính trị đạt được hồi tháng 9 nhằm huy động tổng cộng 6,6 tỷ euro hỗ trợ Ukraine sau khi các nước thành viên phá vỡ thế bế tắc do sự ngăn cản trước đó của Hungary.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (Ảnh Reuters)

Đại diện Cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định quyết định trên là lời đáp trả trực tiếp trước leo thang căng thẳng xung đột ở Ukraine.

Trước đó, rạng sáng ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã phải kích hoạt hệ thống phòng không và mở cuộc điều tra sau khi phát hiện các vật thể rơi xuống khu vực của nước này. Theo bà Kallas, gói viện trợ 1 tỷ euro này sẽ củng cố năng lực tự vệ cấp bách cho Ukraine.

Tính từ năm 2021 đến nay, EU đã giải ngân tổng cộng 11,8 tỷ euro cho Ukraine thông qua Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó có 9,9 tỷ euro bồi hoàn viện trợ quân sự song phương cho các nước thành viên và 950 triệu euro phục vụ phái bộ huấn luyện quân sự. Bên cạnh đó, khối cũng đã chuyển 3,5 tỷ euro lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để đáp ứng các nhu cầu ưu tiên của Ukraine.

Cũng trong ngày 20/11, Ủy ban châu Âu đã giải ngân khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô lên tới gần 7,9 tỷ euro cho Ukraine. Đây là đợt thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay thuộc chương trình Cơ chế Ukraine, bao gồm khoảng 5 tỷ euro từ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine năm 2026.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét đề xuất cung cấp thêm khoản vay 45 tỷ euro bên cạnh gói 90 tỷ euro hiện có để trang trải nhu cầu ngân sách và quốc phòng cho Ukraine.