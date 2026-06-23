EU hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức

Theo thông tin mới nhất, Hội nghị thượng đỉnh EU - Vương quốc Anh lần thứ hai, vốn vừa được lên lịch ấn định vào ngày 22/7 tới tại Brussels, chắc chắn sẽ không thể diễn ra đúng hạn. Quyết định hoãn được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Lao động cầm quyền, mở đường cho việc nước Anh chuẩn bị đón vị Thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng một thập kỷ.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao đột ngột này đã khiến tiến trình đàm phán về các thỏa thuận kinh tế, thương mại nông nghiệp, quyền đánh cá và chương trình di chuyển của giới trẻ giữa Anh và EU tạm thời rơi vào trạng thái đình trệ - Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này là điều chắc chắn, đồng thời cho biết phía EU đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Bên cạnh đó, ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm của ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Brussels và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit.

Về phía Ủy ban Châu Âu, Chủ tịch Ursula von der Leyen đã gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo Anh sau bài phát biểu từ biệt của ông tại số 10 phố Downing. Bà Leyen nhấn mạnh ông Starmer đã có những đóng góp to lớn giúp an ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững chắc hơn trong hai năm nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng Keir Starmer từ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh và áp lực nội bộ gia tăng, khi cử tri cho rằng ông chưa mang lại những thay đổi thực chất như kỳ vọng. Ông Starmer sẽ tạm thời giữ vai trò Thủ tướng lâm thời cho đến khi Đảng Lao động bầu ra lãnh đạo mới (dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 7).

Ông Andy Burnham, người vừa được bầu làm nghị sĩ khu vực Makerfield, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất có thể tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng Anh mà không gặp phải sự cạnh tranh lớn nào. Việc thay đổi nhân sự cấp cao đột ngột này đã khiến tiến trình đàm phán về các thỏa thuận kinh tế, thương mại nông nghiệp, quyền đánh cá và chương trình di chuyển của giới trẻ giữa Anh và EU tạm thời rơi vào trạng thái đình trệ.

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức, cam kết chuyển giao quyền lực có trật tự

Trước đó, ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và cam kết bảo đảm một quá trình chuyển giao quyền lực “có trật tự”, qua đó khép lại giai đoạn lãnh đạo của Công đảng và chính phủ Anh sau gần hai năm cầm quyền.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh cho biết sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng nhằm mở đường cho một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.

“Mọi quyết định của tôi đều đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Vì vậy, tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng. Sáng nay, tôi đã hội kiến với Nhà vua để thông báo về quyết định này. Tôi cũng sẽ đề nghị Ủy ban Điều hành quốc gia của Công đảng xây dựng lộ trình bầu chọn lãnh đạo mới, với quá trình đề cử bắt đầu từ ngày 9/7 và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè”, ông Keir Starmer nói.

Quyết định của ông Keir Starmer diễn ra trong bối cảnh Công đảng đang lung lay trước sức ép bủa vây, sau loạt thất bại bầu cử và sự sụt giảm nghiêm trọng mức độ tín nhiệm của công chúng. Tuần trước, chiến thắng thuyết phục của Thị trưởng Andy Burnham tại cuộc bầu cử bổ sung ở khu vực Makerfield đã làm dấy lên các đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền.

Kịch bản được truyền thông Anh nhắc tới nhiều nhất là ông Keir Starmer sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền xuyên suốt mùa hè này, tạo không gian để Công đảng tổ chức một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho người kế nhiệm vào kỳ đại hội đảng diễn ra vào mùa thu tới tại Liverpool.

Giới quan sát nhận định, sự ra đi của ông Keir Starmer sẽ kích hoạt một cuộc cải tổ sâu rộng trong Công đảng. Trong số các gương mặt được nhắc đến, ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Greater Manchester hiện được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo đảng và có khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh.

Diễn biến mới nhất được đánh giá là một bước ngoặt đáng chú ý đối với chính trường Anh, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và an ninh quốc tế. Quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Keir Starmer dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới chính trị trong thời gian tới.