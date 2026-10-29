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EU không mở lại đường ống Dòng chảy phương Bắc sau xung đột Nga - Ukraine

Thứ Năm, 10:38, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố không có kế hoạch khôi phục hoạt động đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Nga thảo luận khả năng nối lại dòng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho nhấn mạnh, EU đã có quy định nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga, bất kể diễn biến địa chính trị. Theo bà, việc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga từng khiến các nước châu Âu đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng, do nguồn cung có thể bị sử dụng làm công cụ gây sức ép.

eu khong mo lai duong ong dong chay phuong bac sau xung dot nga - ukraine hinh anh 1
Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. Ảnh: Reuters.

EU đang triển khai lộ trình loại bỏ khí đốt Nga, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt vận chuyển qua đường ống, với mục tiêu hoàn tất vào cuối năm 2027. Chính sách này nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Dòng chảy phương Bắc là hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển nối Nga với Đức. Dòng chảy phương Bắc 1 đã ngừng hoạt động sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022, trong khi Dòng chảy phương Bắc 2 chưa được Đức cấp phép vận hành. Khả năng khôi phục hệ thống đường ống này được cho là đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận liên quan đến hợp tác năng lượng Nga - Mỹ sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine chấm dứt.

Tuy nhiên, lập trường của EU cho thấy việc chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt Nga vẫn là định hướng dài hạn của khối, không chỉ gắn với tình hình xung đột hiện nay. Quan điểm này cũng có thể tạo ra khác biệt về lợi ích giữa EU với các bên ủng hộ khả năng khôi phục hoạt động của Dòng chảy phương Bắc, đồng thời tác động đến triển vọng tái cấu trúc thị trường khí đốt châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột.

Văn Huy/VOV1
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