Sau hội nghị khẩn cấp do đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại triệu tập, Ngoại trưởng 27 quốc gia thành viên cho rằng những động thái vừa qua của Ankara sẽ tới những bất đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực. Các ngoại trưởng EU đã khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của EU để tái khởi động lại đối thoại và có hành động ngay lập tức với Thổ Nhĩ Kỳ đối với những căng thẳng quân sự ở ngoài khơi phía Đông Địa Trung Hải.

EU lên tiếng sau những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Ảnh: ABCNews.go

Theo đó, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí chuẩn bị các biện pháp chống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả những hoạt động của Ankara ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại bày tỏ “ tinh thần đoàn kết” với Hy Lạp và đảo Síp đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Gần một tuần qua, hải quân Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các hành động “ăn miếng trả miếng” ngoài khơi trong vùng biển phía Đông Địa Trung Hải. Việc này diễn ran gay sau khi Ankara triển khai một tàu nghiên cứu trữ lượng dầu và khí đốt trong vùng biển mà Athens tuyên bố chủ quyền nằm trên thềm lục địa của Hy Lạp.

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias cho biết ông rất hài lòng với sự ủng hộ mà các đối tác của EU dành cho Hy Lạp được thể hiện qua việc lên án hành vi bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh "Thổ Nhĩ Kỳ là bên phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng ở phía đông Địa Trung Hải thời gian qua và nước này phải ngay lập tức rời khỏi thềm lục địa Hy Lạp”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước đó cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy việc tìm kiếm và khai thác các nguồn tài nguyên ở khu vực này. Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông cho biết Ankara và Berlin đã đồng ý "làm dịu" các căng thẳng này bằng việc tuyên bố giải pháp duy nhất cho tranh chấp giữa nước này với Hy Lạp liên quan tới hoạt động thăm dò năng lượng ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải là đối thoại và đàm phán.

Tuy nhiên, đến nay vẫn không có dấu hiệu nào từ Athens về vấn đề này. Ông Erdogan cũng cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động “quấy rối” nào của Hy Lạp đối với các tàu của mình.

Trên trang twitter của mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua.

Trong tuần này, Pháp đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của mình với Hy Lạp bằng cam kết tăng cường hiện diện quân sự ở phía đông Địa Trung Hải và cử hai tàu chiến đến khu vực này vào thứ Năm để tập trận chung với hải quân Hy Lạp; nước này cũng triển khai hai máy bay chiến đấu tới đảo Crete, Hy Lạp. Đáp lại động thái này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Pháp nên kiềm chế những bước đi đang làm leo thang căng thẳng ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, nơi Ankara bị kéo vào một cuộc tranh cãi với Hy Lạp liên quan đến hoạt động khảo sát dầu khí ở vùng biển tranh chấp.

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, đã nói trước cuộc đàm phán rằng “các hành động khiêu khích” đang xảy ra ở đông Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục diễn ra.

Phát biểu tại một buổi họp báo chung với người đồng cấp Ignazio Cassis ở Bern (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho hay Thụy Sĩ đã đề nghị làm trung gian trong cuộc tranh cãi ở phía Đông Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý về mặt nguyên tắc. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh Hy Lạp sẽ phải đối mặt với một sự đáp trả nếu Athens khiêu khích tàu khảo sát của nước này. Thụy Sĩ khẳng định sẵn sàng ủng hộ một cuộc đối thoại nhằm xoa dịu tình trạng căng thẳng hiện tại, miễn là nỗ lực này được tất cả các bên liên quan ủng hộ./.