Đây là khoản thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ Cơ chế hỗ trợ Ukraine (Ukraine Facility), nhằm duy trì ổn định kinh tế, hoạt động của bộ máy hành chính và hỗ trợ phục hồi đất nước.

Động thái mới của EU nhằm mở đường để Ukraine sớm tiếp nhận nguồn lực trong đợt giải ngân định kỳ thứ chín theo Kế hoạch Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine hoàn thành hơn 20 mục tiêu cải cách then chốt, từ tư pháp, chống tham nhũng đến quản lý tài sản công và năng lượng. Trong gói giải ngân lần này, có khoảng hơn 5 tỷ euro được trích từ nguồn vốn của Khoản vay hỗ trợ Ukraine năm 2026.

Động thái này mở đường để Ukraine sớm tiếp nhận nguồn lực trong đợt giải ngân định kỳ thứ chín theo Kế hoạch Ukraine. Khi khoản thanh toán hoàn tất, tổng số tiền mà nước này nhận được kể từ giữa năm 2024 sẽ vượt mốc 40 tỷ euro.

Cơ chế hỗ trợ Ukraine có ngân sách ban đầu 50 tỷ Euro cho giai đoạn 2024–2027, gồm các khoản vay và viện trợ không hoàn lại. Trước đó, vào tháng 7 năm nay, EU cũng đã bổ sung khoảng 8,3 tỷ euro nguồn tài chính cho năm 2026 thông qua cơ chế Khoản vay hỗ trợ Ukraine (Ukraine Support Loan).

Các khoản thanh toán được gắn với tiến độ cải cách, phục hồi và tái thiết, đồng thời hỗ trợ Ukraine đáp ứng yêu cầu gia nhập EU. Trước mỗi đợt giải ngân định kỳ, Ủy ban châu Âu đánh giá việc thực hiện các điều kiện, sau đó Hội đồng EU quyết định phê duyệt.