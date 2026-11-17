Động thái này nhằm hạn chế nguồn tài chính phục vụ hoạt động quân sự của Nga và triệt phá mạng lưới hỗ trợ “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu mỏ.

Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, gói trừng phạt mới nhắm vào gần 50 ngân hàng và định chế tài chính Nga nhằm thu hẹp các kênh thanh toán quốc tế cũng như khả năng huy động nguồn lực của Moscơ. Ảnh: Reuters

Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, gói trừng phạt mới nhắm vào gần 50 ngân hàng và định chế tài chính Nga nhằm thu hẹp các kênh thanh toán quốc tế cũng như khả năng huy động nguồn lực của Moscow. Danh sách còn bao gồm các cá nhân nắm quyền sở hữu hoặc kiểm soát tại hai doanh nghiệp thương mại điện tử lớn của Nga là Wildberries và Ozon.

Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp nhắm tới doanh nghiệp và doanh nhân hoạt động trong ngành khai thác, lọc dầu và vận hành cảng dầu. EU cũng đưa vào danh sách một số công ty tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Trung Quốc, Seychelles và Oman mua dầu có nguồn gốc Nga, cùng các doanh nhân sở hữu hoặc quản lý tàu thuộc diện trừng phạt.

Tất cả các đối tượng bị liệt tên đều chịu lệnh đóng băng tài sản. EU nghiêm cấm mọi hành vi cung cấp tiền bạc hoặc nguồn lực kinh tế cho những cá nhân, tổ chức này dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Khối đối với các cá nhân liên quan.

Cùng ngày, thông qua các quyết định bổ sung, EU tiếp tục trừng phạt đối với 30 cá nhân và 2 tổ chức bị cáo buộc dính líu đến hoạt động thao túng thông tin và tấn công mạng. Trong số này có Công ty Social Design Agency tại Moscow và nhóm tin tặc NoName 057(16). EU cáo buộc các đối tượng này tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch và tấn công mạng nhằm vào cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cùng hạ tầng thiết yếu.