EU thông qua lệnh trừng phạt Belarus vì chống người biểu tình ôn hòa

Phát biểu trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Slovakia Ivan Korchok đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết, Ngoại trưởng 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về gian lận bầu cử ở Belarus. EU hiện đang bắt đầu áp đặt các biện pháp cá nhân đối với những người dẫn dắt bạo lực chống người biểu tình ôn hòa và gian lận bầu cử.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Trước đó hôm 12/8, Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho rằng, cuộc bầu cử ở Belarus là không tự do, không công bằng và và không thể chấp nhận được khi hàng nghìn người bị giam giữ và gia tăng đàn áp tự do hội họp, truyền thông. Ông cũng kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người bị giam giữ.

Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus từ ngày 9/8 vừa qua, sau cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã giành được hơn 80% số phiếu tín nhiệm cho rằng, những người biểu tình quá khích đã bị các thế lực bên ngoài “giật dây” và nhiều đối tượng là người có tiền án và thất nghiệp./.