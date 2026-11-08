EU yêu cầu TikTok điều chỉnh thuật toán để bảo vệ người dùng

Ủy ban châu Âu yêu cầu Tiktok điều chỉnh bảng tin “Dành cho bạn”, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đối với người dùng, nhất là trẻ vị thành niên.

EU yêu cầu TikTok phải tôn trọng quyền lựa chọn của người dùng, đồng thời loại bỏ thói quen đo đếm thời gian xem để làm căn cứ đề xuất nội dung. Ảnh: Reuters

Theo Uỷ ban châu Âu, thuật toán của Tiktok có thể cuốn người dùng vào một vòng xoáy nội dung: càng xem hoặc tương tác với một chủ đề, họ càng được đề xuất nhiều video tương tự. Nếu những nội dung này liên quan đến buồn bã, cô lập hoặc mặc cảm ngoại hình, việc tiếp xúc liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương là những nhóm có nguy cơ chịu tác động lớn.

Cơ quan điều hành EU chỉ rõ, các giải pháp bảo vệ của Tiktok hiện nay chỉ mang tính hình thức. Đơn cử, ngay cả khi người dùng chủ động bấm “Không quan tâm”, hệ thống vẫn tiếp tục phân phối các video cùng chủ đề, do thuật toán mặc định ưu tiên thời lượng xem hơn là mong muốn của người dùng.

Trước thực trạng này, Brussels yêu cầu Tiktok phải tôn trọng quyền lựa chọn của người dùng, đồng thời loại bỏ thói quen đo đếm thời gian xem để làm căn cứ đề xuất nội dung. Nền tảng cũng cần giúp người dùng dễ tìm, dễ sử dụng các công cụ kiểm soát nội dung, đồng thời thường xuyên kiểm tra hiệu quả của thuật toán.

Kết luận mới là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của Uỷ ban châu Âu đối với Tiktok. Trong năm nay, Uỷ ban châu Âu đã công bố các kết luận sơ bộ khác liên quan đến thiết kế gây nghiện và bảo vệ trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, đây chưa phải quyết định cuối cùng. Tiktok có quyền tiếp cận hồ sơ và phản hồi trước khi Uỷ ban châu Âu hoàn tất quá trình xem xét. Nếu bị xác định vi phạm, doanh nghiệp này có thể chịu mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm.